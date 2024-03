Call of Duty: Warzone Mobile: requisiti Android e iOS

Call of Duty: Warzone Mobile è finalmente disponibile!

L'attesa è finita: il nuovo capitolo mobile della celebre serie Call of Duty è finalmente scaricabile su Android e iOS.

Come da programma, il 21 marzo è il giorno ufficiale del lancio di Call of Duty: Warzone Mobile. Il gioco è ora disponibile sul Play Store di Google per dispositivi Android e sull'App Store di Apple per iPhone.

Siete pronti a tuffarvi nell'azione? Prima di farlo, assicuratevi che il vostro dispositivo soddisfi i requisiti minimi:

Android:

GPU Adreno 618 o superiore

Almeno 4 GB di RAM

iOS:

iOS 16 o superiore

Almeno 3 GB di RAM

iPhone 8 o modelli successivi

Warzone Mobile è un gioco free-to-play che vi catapulterà in epiche battaglie con due mappe disponibili al lancio: Verdansk (Battle Royale con 120 giocatori) e Rebirth Island (Ritorno con 48 giocatori).

Non solo Battle Royale! Il gioco include anche diverse mappe multigiocatore come Shipment, Shoot House e Scrapyard, e una varietà di modalità come Deathmatch a squadre, Dominio, Uccisione confermata e Cerca e distruggi, con tanto di varianti Hardcore.

L'interfaccia di gioco è altamente personalizzabile e il titolo supporta l'utilizzo di controller per un'esperienza di gioco ancora più completa.

Il download è già disponibile per l'Italia su entrambe le piattaforme.