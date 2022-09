Call of Duty: Warzone Mobile ridefinisce il concetto di Battle royale, con una nuova esclusiva esperienza Call of Duty: Warzone per 120 giocatori in tempo reale e la progressione incrociata con Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare II. Pre-registrati ora!



Presentazione di Call of Duty: Warzone Mobile



Appena svelato a Call of Duty: Next, Call of Duty: Warzone Mobile, insieme a Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0, darà inizio a una nuova era di Call of Duty. Con un entusiasmante gameplay Battle royale e contenuti autentici come operatori, armi e luoghi, uniti al combattimento di Call of Duty: Warzone con fino a 120 giocatori in una partita su mobile, il free-to-play† Call of Duty: Warzone Mobile ridefinirà il concetto di Battle royale.





Grazie alla nuova tecnologia unificata tra Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Warzone Mobile, i giocatori possono condividere molte funzionalità social (come amici e canali chat) e hanno la progressione incrociata che permette di avere un Battle Pass condiviso e molto altro, per una vera esperienza Call of Duty connessa.



Creato appositamente per i dispositivi mobili per garantire un'incredibile esperienza a portata di mano, Call of Duty: Warzone Mobile avrà eventi, playlist e contenuti specifici per mobile, oltre a vaste opzioni di personalizzazione dei comandi adatte sia ai veterani che alle nuove reclute di Call of Duty.



In collaborazione con team dedicati alla tecnologia e studi di Call of Duty in Activision, Call of Duty: Warzone Mobile è frutto dello sviluppo congiunto di una serie di più studio per mobile, tra cui team di Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends e Solid State Studios.



La pre-registrazione gratuita per Call of Duty: Warzone Mobile è ora disponibile su Android™, in anticipo rispetto all'uscita globale su dispositivi mobili Android e iOS prevista per il 2023.



Vuoi immergerti di più nel gioco? Assicurati di seguire i canali ufficiali di Call of Duty su Twitch® o YouTube® per vedere partite in diretta o rivedere l'evento Next. Quindi, continua a leggere per ottenere ulteriori informazioni:



Dettagli: l'esperienza di Call of Duty: Warzone sul tuo dispositivo mobile



Cosa dovresti aspettarti al lancio di Call of Duty: Warzone Mobile, previsto per l'anno prossimo? Ritornerai su un campo di battaglia familiare, userai nuove armi e vedrai l'unione di Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0. Ecco le informazioni iniziali che ti servono ora:





Giocatori su mobile: benvenuti a Verdansk! All'uscita, i giocatori si lanceranno nella leggendaria mappa Verdansk, per la prima volta su mobile. Questa è la Verdansk che ricordi: Dam. TV Station. Lumber. Farmland. Stadium (chiuso). Downtown. Train Station. Prison. Dai crinali innevati vicino a Military Base fino alla caldissima zona di SuperStore, preparati a lottare tra panorami spettacolari, aree urbane, aperti campi di battaglia e qualsiasi altra zona vi sia nel mezzo.

Più avanti, nel gioco arriverà la mappa Al Mazrah di Call of Duty®: Warzone™ 2.0.

Preparati al decollo: dai battaglia ai tuoi nemici a terra o tra i cieli con una serie di velivoli e veicoli terrestri, che tu stia raggiungendo in fretta luoghi importanti o abbia bisogno di protezione dalle incursioni nemiche.

Le Stazioni d'acquisto sono confermate: raccogli denaro e spendilo nelle Stazioni d'acquisto sparse per la mappa, migliorando i tuoi armamenti con Potenziamenti da campo, Serie di uccisioni, Gettoni per la rianimazione ed Equipaggiamento e ribaltando così le sorti della battaglia.

I contratti sono confermati: prendi in carico i contratti a Verdansk. Queste mini missioni opzionali ti consentono di ottenere del bottino raro, denaro all'interno della partita, PE e PE arma, aiutandoti ad avere la meglio sugli avversari.

Una seconda occasione: il Gulag! Giocati tutto in uno scontro uno contro uno e ottieni una seconda occasione per sopravvivere! Se ti eliminano a Verdansk, sconfiggi il tuo avversario nel Gulag. Vincendo, tornerai in partita.

Armi e operatori altamente connessi: Call of Duty: Warzone Mobile avrà a disposizione molte delle stesse armi e operatori di Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0 su console e PC.

Una sola esperienza condivisa: grazie alla progressione incrociata, i giocatori possono avanzare nel Battle Pass, in aggiunta a molto altro, in Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0.

Esempio sblocco #1: sblocca una nuova arma quando giochi a Call of Duty: Modern Warfare II o Call of Duty: Warzone 2.0 su console o PC, per poi accedervi dal tuo dispositivo mobile in Call of Duty: Warzone Mobile.

Esempio sblocco #2: sblocca un nuovo operatore in Call of Duty: Warzone Mobile e portalo con te quando giochi a Call of Duty: Modern Warfare II o Call of Duty: Warzone 2.0 su console o PC.

Innovazioni social e miglioramenti: liste di amici e canali chat sono anch'essi condivisi con Call of Duty: Modern Warfare II o Call of Duty: Warzone 2.0, così potrai restare in contatto con i tuoi amici a prescindere da dove giochino.

Ottimizzazione per mobile: ogni aspetto, da movimento, mira e maneggevolezza delle armi fino a fisica, animazioni e suoni è stato ottimizzato per giocare su mobile, così da offrire la precisione, l'autenticità e le prestazioni di alto livello che ti aspetti da Call of Duty.

Creato per giocare a modo tuo: con vaste opzioni di personalizzazione dei comandi per i dispositivi mobili, potrai metterti a giocare a prescindere dal tuo livello di abilità. Che tu sia un giocatore mobile professionista, che giochi su PC e console e voglia fare qualche partita in più o sia una nuova recluta che ha bisogno di una mano per abituarsi al gioco, abbiamo pensato a te.

Contenuti personalizzati: il gioco offrirà anche un'ampia selezione di eventi specifici per mobile, playlist personalizzate e una varietà di contenuti speciali introvabili altrove.

Vai subito sul Google Play Store per pre-registrarti!

Tieni d'occhio i social di Call of Duty: Warzone Mobile o il blog di Call of Duty per ricevere aggiornamenti su pre-registrazione e lancio.

Se, grazie all'azione della community, verranno raggiunti gli obiettivi di pre-registrazione globali, aspettati di ricevere delle incredibili ricompense al lancio del gioco:

Cinque milioni di pre-registrazioni: emblema Familiare oscuro e vinile Fiamma del nemico

Dieci milioni di pre-registrazioni: progetto (X12) Principe d'inferno.

Quindici milioni di pre-registrazioni: progetto (M4) Arcidemone.

Venticinque milioni di pre-registrazioni: [[OMISSIS]]

Elevata connessione con tutto il franchise, con la progressione incrociata

