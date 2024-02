Paziente denuncia violenza sessuale da parte di un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari

Un giovane paziente ha denunciato di essere stato vittima di violenza sessuale da parte di un infermiere presso il pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. La denuncia è stata presentata dopo che il ragazzo, arrivato martedì sera (27 febbraio) per delle ferite subite in un incidente stradale, ha riferito di essere stato abusato sessualmente mentre si trovava immobilizzato e in stato di dolore in una stanza del reparto di osservazione breve.

Secondo il racconto del giovane, l'infermiere, dopo avergli somministrato un farmaco, avrebbe iniziato a fare delle proposte sessuali per poi passare ai fatti, nonostante le esplicite opposizioni del paziente. Le autorità hanno avviato un'indagine per fare luce sull'accaduto, e l'infermiere è stato identificato.