Il Sassuolo valuta l'esonero di Bigica e pensa a Gattuso come possibile sostituto

Dopo la pesante sconfitta interna per 1-6 contro il Napoli, il Sassuolo sta valutando l'esonero di Emiliano Bigica, attuale allenatore della squadra. La partita, valida per il recupero della 21esima giornata di Serie A, ha segnato la terza sconfitta consecutiva per i neroverdi, che attualmente occupano il penultimo posto in classifica a pari merito con Verona e Cagliari.

Bigica, promosso dalla squadra Primavera alla prima squadra dopo l'esonero di Alessio Dionisi, potrebbe essere sollevato dall'incarico dopo appena una partita. La dirigenza del Sassuolo sta considerando un cambio di guida tecnica, puntando su un allenatore di maggior esperienza per cercare di ottenere la salvezza, che al momento appare complicata.

Tra i nomi considerati per la panchina del Sassuolo, spicca quello di Gennaro Gattuso, recentemente esonerato dall'Olympique Marsiglia. La dirigenza ritiene che le caratteristiche di combattente di Gattuso possano essere adatte per dare una scossa alla squadra, attualmente in difficoltà. Altre alternative includono Davide Ballardini, ex allenatore della Cremonese, e Fabio Grosso, già sondato prima della scelta di affidare la panchina a Bigica.

La decisione sul futuro di Bigica e sul possibile arrivo di Gattuso o di un altro allenatore verrà presa dalla dirigenza del Sassuolo nelle prossime ore, con l'obiettivo di invertire la rotta e cercare di mantenere la squadra in Serie A.