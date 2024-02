Kate Middleton in convalescenza: aggiornamenti positivi dalla Casa Reale

Kensington Palace ha comunicato che la Principessa del Galles, Kate Middleton, "sta bene" e la sua salute è in miglioramento dopo l'intervento chirurgico addominale subito il mese scorso. Attualmente in convalescenza nella sua casa di famiglia a Windsor, la principessa non ha partecipato alla recente commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, evento al quale anche il principe William ha rinunciato all'ultimo minuto per "motivi personali". Nonostante l'assenza di dettagli sull'assenza di William, si ipotizza che possa essere correlata allo stato di salute della moglie.

Il re Carlo ha anch'egli saltato la commemorazione per proseguire il trattamento contro il cancro, mentre la regina Camilla ha presieduto l'evento. Secondo quanto riportato dal Daily Mail Online, Kate Middleton non svolgerà impegni ufficiali fino a dopo Pasqua, ma potrebbe lavorare da casa se necessario, seguendo il consiglio dei medici.

Prima dell'intervento, Kate aveva trascorso una breve vacanza con il principe William e i loro tre figli nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Nonostante la convalescenza, la principessa è supportata da amiche vicine durante questo periodo.

Il viaggio programmato a Roma della principessa è attualmente considerato a rischio a causa del suo periodo di recupero. Kensington Palace ha precedentemente annunciato che la principessa era stata ricoverata per un "intervento chirurgico addominale programmato" il 17 gennaio, senza specificare il motivo dell'operazione, e che il suo ritorno agli impegni pubblici non è previsto prima di Pasqua.

La mancanza di aggiornamenti pubblici e foto della principessa dopo l'intervento ha alimentato speculazioni e teorie del complotto online, ma Kensington Palace ha mantenuto una comunicazione riservata, limitandosi a condividere aggiornamenti solo quando vi sono "nuove informazioni significative da condividere".