Famiglia reale, Natale tra gelo e rivalità: Kate Middleton protagonista, Camilla in secondo piano

Le tensioni a corte tornano sotto i riflettori: tra un gala a Windsor e vecchi dissapori mai risolti, Kate Middleton e Camilla vivono un equilibrio sempre più fragile, osservato con attenzione dall’opinione pubblica britannica.

Durante le festività natalizie, l’attenzione mediatica si è concentrata soprattutto su Catherine Middleton, lasciando Camilla con la sensazione di essere rimasta ai margini. I rapporti tra la principessa di Galles e la regina consorte, secondo indiscrezioni, non avrebbero tratto beneficio dagli ultimi eventi ufficiali.

Il momento chiave sarebbe stato il banchetto di Stato al Castello di Windsor per la visita del presidente tedesco, all’inizio di dicembre. In quella serata, Kate ha attirato gli sguardi grazie a un elegante abito azzurro firmato Jenny Packham e alla rara tiara Oriental Circlet, appartenuta alla regina Vittoria, scelta che molti hanno interpretato come altamente simbolica.

Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, Camilla sarebbe rimasta colpita proprio da quel dettaglio. La tiara storica non sarebbe stata un accessorio casuale, ma un segnale sottile del ruolo sempre più centrale che Kate si sta ritagliando all’interno della monarchia britannica.

La stessa fonte sostiene che Catherine, amata dal pubblico e ben vista dai parenti più stretti, stia contribuendo in modo crescente a delineare l’immagine futura della Corona. Un percorso che, inevitabilmente, modifica gli equilibri e mette in discussione le gerarchie tradizionali.

Camilla, dal canto suo, percepirebbe la fine di un’epoca in cui i membri più anziani si limitavano a presenziare agli eventi senza incidere realmente sulle scelte. Questa trasformazione sarebbe vissuta come una perdita di spazio e di autorità, soprattutto di fronte a una Kate determinata e sicura delle proprie posizioni.

Un episodio precedente aveva già acceso i riflettori sulla rivalità tra le due. A settembre, durante una visita di Stato, Donald Trump aveva definito Kate “bellissima”, attirando nuovamente l’attenzione su di lei. In quell’occasione, Camilla non avrebbe gradito il protagonismo della nuora, intervenendo per riprendere il centro della scena accanto a Melania Trump.

Le stesse indiscrezioni raccontano che Camilla tema un futuro in cui, con Kate regina, il suo peso nelle dinamiche sociali e istituzionali della Corte possa ridursi sensibilmente. Accettare l’autorità della futura sovrana, secondo queste voci, non sarebbe semplice per una personalità orgogliosa e abituata a un ruolo di primo piano.

Nel frattempo, Kate continua a rafforzare la propria immagine pubblica, consolidando una posizione che appare sempre più centrale nel racconto della monarchia britannica contemporanea.