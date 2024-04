Cagliari - tenta di uccidere la ex con uno scontro frontale: 50enne piantonato in ospedale

Cagliari, giovane tennista in rianimazione per meningite

Hato dila ex causando un frontale con la sua auto. Lo scontro con due persone ferite sembrava solo l'ennesimo incidente stradale sulle strade della Sardegna, ma non era così. Lo scontro sulla statale 126 a Carbonia non era casuale, perché la donna che i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere aveva denunciato per stalking l'altro conducente coinvolto.Un 22enne di Olbia è ricoverato in Rianimazione a Cagliari per meningite. Le sue condizioni sono gravi, ma in queste ore ci sarebbe un miglioramento. Il giovane domenica era nel Cagliaritano per giocare a tennis quando si è sentito male. Dopo i soccorsi, è stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il giovane ha, poi, avuto problemi di natura cardiaca ed è stato trasferito al Brotzu, specializzato in quel settore. Poi è stato ... Leggi la notizia Lo scontro non sarebbe stato quindi fortuito ma volontario. Secondo una ricostruzione degli inquirenti l'uomo stava seguendo l'auto della donna quando, approfittando di una sua manovra, le è andato contro di proposito. Ci sarebbero anche dei filmati che documentano la volontarietà del gesto. In nottata è scattato il fermo e adesso il 50enne Alessio Z. è piantonato in ospedale con l'accusa dito omicidio.