Ischia: Antonella Di Massa, scomparsa da giorni, trovata morta

Antonella Di Massa, la donna di 51 anni scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, è stata ritrovata morta. Il corpo è stato scoperto da inviati della trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?" di Rai Tre. La donna era scomparsa dopo essersi allontanata da casa e non aveva più dato notizie di sé. Gli inviati del programma, Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, hanno trovato il corpo ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di SerraraFontana, dove era stata rinvenuta l'auto della donna. Una telecamera aveva inoltre ripreso la donna in quella zona. Dopo il ritrovamento, gli inviati hanno immediatamente avvisato i familiari e le forze dell'ordine. Il marito e i Carabinieri sono giunti sul posto per le verifiche del caso.