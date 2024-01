Perfetti Van Melle sceglie ShopFully

PERFETTI VAN MELLE SCEGLIE DI NUOVO SHOPFULLY

IN OCCASIONE DEL LANCIO DI DAYGUM WHITE

Grazie all'uso della tecnologia ShopFully, attraverso la collaborazi one con Selection,

il brand Daygum ha registrato un aumento del + 17,1 % di vendite d i Daygum White nei negozi coinvolti

Perfetti Van Melle, azienda specializzat a nella produzione e distribuzione di caramelle e gomme da masticare, si affida nuovamente alla tecnologia di ShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro. L a nu ova collaborazione tra Daygum e la tech company, con il supporto di Selection, ha avuto l’obiettivo di supportare il lancio d el nuovo Daygum White nella grande distribuzione, comunicando attraverso il digitale le caratteristiche del prodotto. La campagna ha raggiunto ottimi risultati, con più del 60% di ingressi registrati nei punti vendita selezionati post esposizione e un aumento del +17,1% d elle vendite d i Daygum White nei negozi esposti alla comunicazione rispetto a quell i non esposti .

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing basata sull'intelligenza artificiale, dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, Daygum ha intercettato i consumatori localizzati in prossimità delle zone scelte, guidandoli lungo tutte le fasi del percorso di acquisto : a partire dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio. Dimostrazione del successo della campagna è anche il ritorno sull’investimento ottenuto da Daygum, pari a 0,83 ( +63% vs benchmark di settore).

“Siamo fieri di portare avanti in maniera proficua la collaborazione con Perfetti Van Melle che è iniziata nel 2020. Anche in quest’occasione, l’azienda ha avuto l’opportunità di avere risultati importanti sia in termini di vendite in negozio che del ritorno sull’investimento. In questo senso, l’impiego dei nostri marketplace proprietari e di HI!, si rivelano gli alleati giusti per supportare i clienti con le migliori soluzioni di Drive to Store digitale, mettendo in relazione i brand con i potenziali acquirenti” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully .

“Dopo diverse esperienze positive, abbiamo scelto di puntare nuovamente sul digitale e sulla tecnologia di ShopFully. Ancora una volta, siamo contenti della collaborazione, i cui risultati dimostrano come le attività Drive to Store siano molto efficaci per coinvolgere gli acquirenti realmente in target e incentivare l’acquisto dei prodotti in negozio, oltre a misurare efficacemente l’impatto delle attività svolte”,

ha commentato Marco Seregni, Direttore Commerciale di Perfetti Van Melle.