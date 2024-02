Antitrust multa Supermoney per pratica commerciale scorretta: sanzione da 1 milione 480mila euro

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto una sanzione di 1.480.000 euro a Supermoney Spa, società proprietaria del sito di comparazione economica di offerte per i servizi di fornitura di energia elettrica e gas. La multa è stata determinata a seguito di un'attività istruttoria che ha evidenziato una pratica commerciale scorretta da parte di Supermoney. In particolare, l'azienda è stata accusata di aver diffuso informazioni pubblicitarie prive di elementi informativi essenziali sulle modalità per ottenere i risparmi promessi e di non aver specificato i criteri utilizzati per la classificazione delle offerte commerciali. Inoltre, non è stata chiarita la natura remunerata dell'attività di intermediazione svolta dal sito a favore dei propri partner commerciali.

L'indagine dell'Antitrust ha portato Supermoney a interrompere le condotte scorrette, adottando misure per aumentare la trasparenza informativa sui criteri di classificazione delle offerte e chiarificando il carattere remunerato della propria attività di intermediazione. Questo caso sottolinea l'importanza della trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori, specialmente in un periodo di transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, per garantire una scelta consapevole da parte degli utenti.

La decisione dell'Antitrust si inserisce in un contesto più ampio di vigilanza sulle pratiche commerciali nel settore dei servizi ai consumatori, in cui la correttezza delle informazioni gioca un ruolo cruciale per la protezione dei diritti dei consumatori e la promozione di una concorrenza leale tra le imprese.