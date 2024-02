Previsioni Meteo 28 Febbraio 2024: Ciclone Tirrenico e Maltempo in Italia

Le condizioni meteorologiche in Italia oggi, 28 febbraio 2024, sono caratterizzate dall'arrivo di un ciclone tirrenico che sta portando un significativo peggioramento del tempo, in particolare sulle regioni adriatiche, in Sardegna e dalla Sicilia verso la Calabria. Secondo le previsioni, il maltempo inizierà a influenzare anche le regioni che finora hanno goduto di condizioni più stabili e miti.

Il fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò, ha segnalato che con lo spostamento del vortice verso sud, si prevede un miglioramento del tempo al Nord, a partire dai settori alpini e prealpini verso le zone pianeggianti a nord del Po nel pomeriggio. Tuttavia, continuerà a piovere in Emilia Romagna e si assisterà a un peggioramento sulle regioni adriatiche, sulla Sardegna orientale e dalla Sicilia verso la Calabria.

Nei giorni successivi, il ciclone si sposterà ulteriormente verso la Tunisia, ma le sue spire perturbate continueranno a interessare molte regioni italiane. Si attendono nuove precipitazioni sospinte dai venti caldi di Scirocco giovedì e venerdì, che porteranno piogge su tutto il Nord e gran parte del Centro, mentre la neve cadrà sulle Alpi a quote superiori ai 1500-1700 metri.

Per il primo weekend di marzo, sebbene il ciclone sarà ormai un ricordo e il tempo migliorerà al Centro-Sud con più sole, una nuova perturbazione dalla Francia inizierà a colpire il Nord con precipitazioni, soprattutto sui settori alpini e prealpini. Domenica 3 marzo, il fronte perturbato irromperà sull’Italia con maltempo, dapprima al Nord e poi anche sul Centro tirrenico e in Sardegna, con un nuovo abbondante carico di neve sulle Alpi a partire dai 900 metri.