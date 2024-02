Allerta Meteo Rossa in Veneto: Scuole chiuse a Vicenza il 28 Febbraio

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per il Veneto, con particolare attenzione alla città di Vicenza, dove le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse mercoledì 28 febbraio 2024. Questa decisione è stata presa in risposta alle incessanti piogge che hanno messo in allarme la regione, con un occhio di riguardo verso il fiume Retrone, che continua a preoccupare per i rischi di allagamenti. Oltre a Vicenza, l'ordinanza di chiusura riguarda anche le scuole di Longare, Grumolo delle Abbadesse, Nanto, Castegnero, Torri di Quartesolo e Quinto Vicentino. Mentre in Veneto si attuano misure speciali per fronteggiare l'emergenza, in Emilia Romagna è stata diramata un'allerta arancione per alcune zone.

Il maltempo, che prevede temporali da nord a sud dell'Italia, ha portato all'allerta gialla in diverse regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Molise e Umbria. La situazione dei fiumi, in particolare del Retrone a Vicenza, è monitorata costantemente, con il livello del fiume che ha raggiunto i 3.20 metri, crescendo con minore intensità nelle ultime ore del 27 febbraio. Le previsioni meteo indicano un tempo inizialmente perturbato con tendenza a migliorare nel corso del pomeriggio, ma si mantiene alto il rischio di frane e colate rapide nelle zone montane e collinari in allerta rossa.