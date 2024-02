Allerta Meteo 27 Febbraio: Rischio Idrogeologico in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per la giornata di oggi, martedì 27 febbraio 2024, a seguito di una perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni settentrionali dell'Italia. La situazione più critica si registra in Veneto, dove è stata dichiarata l'allerta rossa per rischio idrogeologico. Allo stesso tempo, settori di Emilia-Romagna e Toscana sono stati posti sotto allerta arancione a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L'allerta gialla, invece, è stata estesa a dieci regioni, tra cui Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, parte della Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, i restanti settori della Toscana, l'intero territorio dell'Umbria, parte del Lazio e della Sardegna. Queste misure sono state adottate in risposta alla perturbazione atlantica che continua a portare piogge diffuse, vento e locali temporali, soprattutto nelle aree del centro-nord del Paese.

Le autorità competenti, in collaborazione con le regioni coinvolte, monitorano attentamente l'evolversi della situazione e invitano la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti e a rispettare le indicazioni fornite per garantire la propria sicurezza.