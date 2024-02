Andrea Vincenzi morto per polmonite dopo dimissioni ospedale Torino

Andrea Vincenzi, un ragazzo di 12 anni residente a Castiglione Torinese, è deceduto a seguito di una polmonite dopo essere stato dimesso dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, e precedentemente dall'ospedale di Chivasso. Il primo responso dell'autopsia, eseguita dal medico legale Alessandro Marchesi su incarico del pm Maria Baldari della procura di Ivrea, ha confermato che la causa del decesso è stata una polmonite. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

Il giovane era stato portato per la prima volta all'ospedale di Chivasso il 19 febbraio per una sospetta polmonite, dove i medici gli avevano prescritto una terapia antibiotica. Due giorni dopo, il bambino era stato nuovamente portato nello stesso ospedale e sottoposto a vari esami. Le sue condizioni cliniche sono peggiorate rapidamente, e al momento del trasferimento all'ospedale Regina Margherita di Torino, era già in arresto cardiaco.

Il direttore della pediatria dell'ospedale di Chivasso, Fabio Timeus, ha dichiarato che il bambino aveva avuto due accessi il 19 febbraio e un accesso il 21 febbraio, durante i quali era stata prescritta una terapia antibiotica appropriata e erano stati eseguiti esami ematochimici e strumentali. Nonostante le condizioni cliniche stabili rilevate il 21 febbraio, che avevano permesso la dimissione a domicilio con terapia appropriata, il bambino è tragicamente deceduto.

La comunità e la famiglia di Andrea Vincenzi sono in lutto per questa perdita, e l'attenzione si concentra ora sull'inchiesta in corso per fare luce sulle circostanze che hanno portato al decesso del giovane.