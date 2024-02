Kristoffer Olsson in terapia intensiva: il calciatore svedese lotta per la vita

Il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di salute di Kristoffer Olsson, il 28enne centrocampista della nazionale svedese e del club danese FC Midtjylland. Il giocatore, dopo aver perso conoscenza nella sua abitazione il 20 febbraio 2024, è stato urgentemente trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva e attaccato a un respiratore.

La nota ufficiale del club rivela che Olsson è affetto da una "malattia apparentemente acuta, legata al cervello", e che un team di esperti medici danesi è al lavoro per stabilire una diagnosi precisa e avviare il trattamento più adeguato. Da quando è stato ricoverato, Olsson è stato costantemente circondato dai suoi familiari e da membri dello staff dell'FC Midtjylland, ricevendo le cure dei migliori specialisti.

L'FC Midtjylland ha espresso il proprio sostegno a Kristoffer e alla sua famiglia, chiedendo al pubblico rispetto e comprensione per garantire la tranquillità necessaria a favorire il processo di guarigione. Il club ha inoltre comunicato che non rilascerà ulteriori dichiarazioni fino a quando non saranno disponibili nuove informazioni significative riguardo alla salute del giocatore.