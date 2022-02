Con 3 dosi di vaccino in terapia intensiva : il marito denuncia

E' successo ad una donna che ha sempre rispettato il distanziamento sociale, ha sempre indossato la mascherina e osservato tutte le precauzioni necessarie ma purtroppo, quando è stata vaccinata con tre dosi, si è ammalata di Covid ed è finita intubata in ospedale. La signora R.S. di San Marcellino, come racconta il, è rimasta incredula quando ha scoperto di essere positiva al virus, ma ha subito sperato che non le fosse successo nulla quando è stata vaccinata.

Purtroppo è finita in quei 'casi gravi' di pazienti Covid che, nonostante la dose di 'richiamo', si ammalano tanto da richiedere il ricovero urgente. “E non è solo questo -dice il marito della signora- perché anche mia moglie è stata intubata perché non riusciva a respirare da sola. Non voglio crederci, ma devo dire che la forma grave della malattia è arrivata dalla terza vaccinazione. Stava bene, quindi ecco la febbre che pensavamo fosse normale dopo la dose. Quindi anche i problemi respiratori che ci hanno costretto a chiedere l'intervento dei medici. In quel momento - conclude il marito - gli uomini del 118 hanno ritenuto necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale di Aversa e da lì essere ricoverata al Covid Hospital".

La donna, sulla sessantina, sta ora lottando per la vita in una stanza di terapia intensiva e la speranza è che possa presto tornare a casa dall'amore di tutta la sua famiglia.

