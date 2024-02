News Intel da Mobile World Congress 2024

Intel migliora di 2,7 volte le prestazioni per rack per il 5G core

Il software Intel Infrastructure Power Manager offre un ulteriore risparmio di energia di oltre il 30%.

La notizia: Per rispondere alle richieste degli operatori di rete in termini di scalabilità ed efficienza energetica, Intel Corporation ha presentato due importanti aggiornamenti che offrono minore ingombro, consumo energetico e costo totale di proprietà (TCO) nelle reti 5G core: l'anteprima dei processori Intel® Xeon® di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, con un massimo di 288 Efficient-core (E-core) e la disponibilità sul mercato del software Intel® Infrastructure Power Manager (IPM) per 5G core.

“I fornitori di servizi di comunicazione richiedono una maggiore efficienza delle infrastrutture in linea con gli sviluppi delle reti 5G. La maggior parte delle reti 5G core è oggi implementata su processori Intel Xeon e Intel è in una posizione unica per migliorare le prestazioni in termini di efficienza. Introducendo nuovi Efficient-core nella nostra roadmap e con la disponibilità in commercio del software Intel Infrastructure Power Manager, i fornitori di servizi telco possono ridurre drasticamente il loro TCO, ottenendo prestazioni senza pari e risparmi energetici nelle loro reti”.

— Alex Quach, vice president e general manager, Wireline and Core Network Division, Intel

Perché è importante: i consumi energetici e la riduzione delle dimensioni dell’infrastruttura rappresentano tuttora le principali sfide che gli operatori di rete devono affrontare nella realizzazione della propria rete wireless 5G core.

Come funziona: presentata lo scorso autunno in occasione di Intel Innovation, la roadmap dei processori Intel Xeon si sta estendendo per includere i processori E-core. Gli E-core forniranno agli operatori di rete prodotti ottimizzati per il risparmio energetico e il TCO. Gli Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, saranno lanciati entro la fine dell'anno e offriranno fino a 288 core, aiutando gli operatori a ottenere un miglioramento delle prestazioni per rack di 2,7 volte, un risultato ai vertici del settore per carichi di lavoro 5G Core.

I nuovi processori consentiranno agli operatori di rete di aumentare le prestazioni per rack, le CPU virtuali (vCPU) e le prestazioni per Watt senza modifiche significative al software applicativo. Intel sta collaborando strettamente con gli operatori e i fornitori di software 5G core per implementare i nuovi processori e il software Intel Infrastructure Power Manager.

A proposito delle innovazioni nelle CPU: i processori Intel Xeon sono le CPU per server più diffuse nel settore. Supportati da un grande ecosistema di partner innovativi, i progressi tecnologici e le collaborazioni che Intel ha in corso con l’utilizzo degli E-core contribuiranno a ottenere risparmi energetici significativi per un futuro più sostenibile.

BT Group è leader nell'azione di contrasto del cambiamento climatico da oltre 30 anni e, in qualità di maggiore fornitore di servizi mobile e a banda larga su rete fissa del Regno Unito, rendere più energeticamente efficienti le nostre reti è una priorità fondamentale. La nostra profonda collaborazione con Intel continua a dare risultati in quest’area e le potenzialità dell’ultimo processore Xeon (Sierra Forest) e di Intel Infrastructure Power Manager accelereranno significativamente il percorso di BT Group verso la sostenibilità .

Dell Technologies continua a fornire server avanzati al settore delle telecomunicazioni collaborando con Intel e ottimizzando i propri server per soddisfare le richieste degli operatori di tutto il mondo.

Ericsson continua una collaborazione stretta e di lunga data con Intel per innovare nello spazio 5G core. Quest’anno ogni azienda terrà presentazioni nei propri stand che mostreranno i processori Intel Xeon di nuova generazione in esecuzione sul 5G Core dual-mode e sull’infrastruttura cloud di Ericsson. I risultati mostrano un miglioramento delle prestazioni di 3,2 volte e una riduzione di oltre il 40% dei consumi energetici.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) e Intel stanno collaborando per massimizzare l'efficienza energetica e le prestazioni di elaborazione per l'infrastruttura 5G sui processori Xeon Sierra Forest.

Per KDDI l'efficienza energetica e il numero di core sono indicatori fondamentali nella la creazione di reti 5G. Il risparmio energetico e il miglioramento delle prestazioni per Watt del processore Xeon di nuova generazione sono impressionanti. KDDI accoglie con favore questa nuova opzione per supportare l'implementazione della piattaforma.

SK Telecom sta valutando Sierra Forest e Intel Infrastructure Power Manager per 5G Core per accelerare i propri obiettivi di sostenibilità . I test mostrano miglioramenti sostanziali nelle prestazioni per Watt per le implementazioni della rete 5G Core di nuova generazione

Telstra, in collaborazione con Intel, sta lavorando per eseguire valutazioni di rete del processore Intel Xeon di nuova generazione per fornire la rete 5G core più energeticamente efficiente, performante e sostenibile al mondo.

A proposito di Intel Infrastructure Power Management: presentato al MWC 2023, il software Intel Infrastructure Power Manager per 5G core ha dimostrato come gli operatori possano sfruttare la telemetria integrata dei processori Intel Xeon e ridurre il consumo energetico della CPU senza compromettere parametri chiave tra cui throughput, latenza e perdita di pacchetti. Il software può essere installato sull'infrastruttura di rete esistente e futura basata su Xeon.

Raggiungere emissioni Net Zero: i consumi energetici rappresentano tra il 20% e il 40% delle spese operative della rete. È fondamentale che i fornitori di servizi di comunicazione (CoSP) ottimizzino olisticamente i consumi energetici e la sostenibilità complessiva delle loro reti 5G. L’integrazione del Intel Infrastructure Power Manager nelle loro offerte 5G core consente agli operatori di accelerare i propri obiettivi di sostenibilità e compensare le emissioni di CO2.

Casa Systems presenterà una demo con Dell Technologies e Telenor presso il proprio stand (padiglione 2, n. 2G11 di MWC), mostrando fino al 50% di risparmio energetico con Intel Infrastructure Power Manager in esecuzione su processori Intel® Xeon® di quarta generazione. Il core 5G di Casa integrato con Intel IPM è ora disponibile in commercio.

NEC garantisce l'efficienza energetica di UPF utilizzando Intel® Infrastructure Power Manager, compensando l'aumento del consumo energetico attraverso la carbon neutrality. Questo risultato aiuta a migliorare le prestazioni di elaborazione del traffico della rete mobile a passi da gigante, oltre a contribuire a ridurre il consumo energetico e i costi.

Nokia continua la sua estesa collaborazione con Intel, che include la fornitura di soluzioni convincenti per infrastrutture di rete centrali sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Con il software Intel IPM integrato per 5G core, Nokia ha registrato una riduzione del 40%5 dei consumi energetici della CPU con perdita di pacchetti pari a zero durante il test delle funzioni utente 5G e del piano di controllo in esecuzione su server HPE ProLiant DL360 Gen 11 dotati di processori Intel Xeon. I risultati di Nokia con IPM sono ai vertici dei miglioramenti in efficienza energetica da una generazione alla successiva dei processori Xeon di Intel. Nokia fornirà il primo core stack 5G disponibile in commercio basato su questa funzionalità nel 2024

Orange collabora con Intel e partner dell'ecosistema come Nokia per ridurre significativamente il consumo energetico della propria infrastruttura di rete. Sfruttando Intel Infrastructure Power Management nella propria rete e collaborando a iniziative come il progetto Sylva, il percorso verso una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei costi operativi sta accelerando.

Samsung ha collaborato con SK Telecom per lanciare un test di laboratorio con il software Intel IPM per il piano utente. Gli attuali test mostrano più del 27% di risparmio energetico della CPU senza compromettere il throughput, la latenza o la perdita di pacchetti6. I progetti di SK Telecom potrebbero superare i 10 milioni di dollari, accelerando al tempo stesso i progressi verso gli obiettivi di zero emissioni nette grazie alla compensazione di migliaia di tonnellate di emissioni di carbonio. Samsung indica che il suo software 5G Core basato sui nuovi processori Intel sarà disponibile in commercio nella seconda metà del 2024.

ZTE continua a collaborare con Intel per assistere gli operatori nella riduzione dei costi energetici e del costo totale di proprietà dell'infrastruttura di rete. Utilizzando Intel Infrastructure Power Manager integrato con la soluzione ZTE 5G Common Core, gli operatori otterranno le prestazioni e l'efficienza necessarie per soddisfare le loro esigenze.

Presso lo stand di Intel al MWC (Padiglione 3, Stand 3E31) è possibile assistere a dimostrazioni dei processori Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, e incontrare i produttori di software di rete per 5G core per avere maggiori informazioni su Intel Infrastructure Power Manager.

Intel Core Ultra porta l’AI PC nell’impresa con la nuova piattaforma Intel vPro

La nuova piattaforma vPro offre produttività senza paragoni, sicurezza, gestibilità e stabilità per aziende di ogni dimensione.

La notizia: Intel estende i vantaggi dell’AI PC alle imprese annunciando oggi la nuova piattaforma Intel vPro® al MWC 2024. Le funzionalità migliorate dei processori Intel® Core™ Ultra con GPU Intel® Arc integrate e processori Intel® Core di quattordicesima generazione abiliteranno nuove esperienze di utilizzo per i PC professionali per le grandi aziende, le piccole e medie imprese e il settore pubblico, incluso il settore istruzione, e l’edge computing. Quest'anno, l'ampio portfolio di soluzioni professionali offrirà più di 100 notebook, 2 in 1, desktop e workstation entry-level prodotti da partner tra cui Acer, ASUS, Dell Technologies, Dynabook, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, Microsoft Surface, NEC, Panasonic, Samsung e VAIO.

“La nuova piattaforma Intel vPro con Intel Core Ultra continua ad alzare il livello in termini di produttività , sicurezza, gestibilità e stabilità , per garantire che le organizzazioni IT gestiscano le transizioni con sicurezza. Offriamo nuove esperienze di intelligenza artificiale con oltre 100 fornitori di software, Windows 11 e Copilot. Il 2024 si preannuncia come l’anno migliore per rinnovare le flotte aziendali in vista dell’adozione dell’intelligenza artificiale”.

— David Feng, vice president Client Computing Group egeneral manager Client Segments di Intel

A proposito dei processori per AI PC aziendali: il nuovo processore Intel Core Ultra offre prestazioni al vertice, maggiore efficienza energetica e GPU Intel Arc integrate. Con funzionalità di accelerazione AI dedicate all’interno della CPU, della GPU e nella nuova unità di elaborazione neurale (NPU), i PC aziendali basati su Intel Core Ultra supporteranno le app di utilizzo quotidiano e sbloccheranno un'infinità di nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

La nuova GPU Intel Arc integrata offre fino al doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente1 e funzionalità avanzate come l'intelligenza artificiale e il ray tracing per le moderne esigenze dei software. A questo si aggiunge un nuovo driver grafico dedicato per workstation Intel Arc Pro, abilitato dagli OEM, per ottimizzare le prestazioni dei software creativi, di progettazione e di ingegneria.

Inoltre, i nuovi processori Intel Core di quattordicesima generazione saranno alla base di una gamma di desktop e workstation entry-level per ampliare il portfolio di prodotti professionali. I processori Intel Core presentano un'architettura ibrida ad alte prestazioni per massimizzare la potenza di calcolo per applicazioni avanzate e multitasking, mentre Intel® Thread Director e la tecnologia Intel® Dynamic Tuning gestiscono attività e frequenze di clock per prestazioni ottimali, efficienza energetica e un'esperienza d’uso eccezionale.

A proposito della nuova piattaforma Intel vPro: la piattaforma Intel vPro garantisce una base produttiva, sicura, gestibile e stabile per i client di uso professionale:

Produttività : la piattaforma Intel vPro sfrutta tutti i vantaggi dei più recenti processori e tecnologie della piattaforma per migliorare la produttività di tutti gli utenti. Aspettatevi guadagni significativi, fino al 47% in più di produttività delle applicazioni per ufficio rispetto a un PC di tre anni fa.

Sicurezza: la tecnologia avanzata Intel® Threat Detection è progettata per sfruttare la nuova NPU in modo da migliorare l'efficienza nel rilevamento delle anomalie e ridurre i consumi energetici. Il nuovo Intel® Silicon Security Engine autentica il firmware del sistema per contribuire a salvaguardare dalle minacce informatiche al di sotto del sistema operativo (OS).

Gestibilità : Intel® Device Discovery è un nuovo modo con cui gli strumenti basati su cloud ricevono le informazioni necessarie per intraprendere le azioni appropriate su un determinato PC. Il nuovo Intel® Device Health, con VMware ed Eclypsium, aiuta l’IT a ottenere visibilità sui requisiti di patch del parco dispositivi e a fornire una gestione dei dispositivi end-to-end. Intel continua a investire nella gestione remota basata su hardware, sia per soluzioni on-premise che sfruttano la tecnologia di gestione degli endpoint sia per soluzioni native del cloud come VMware Workspace ONE.

Stabilità : il programma Stable IT di Intel mira ad aiutare le organizzazioni IT a qualificarsi una volta e a eseguire l'implementazione in tutta sicurezza. Per transizioni del sistema operativo senza intoppi, Intel vPro convalida e garantisce la compatibilità con Windows 10 e Windows 11. Il potente programma per sviluppatori di Intel ha contribuito a garantire una compatibilità delle applicazioni pari al 99,7% su Windows 11.

Un ulteriore vantaggio della piattaforma Intel vPro è la sostenibilità nell'intero ciclo di vita del prodotto PC. Attualmente, il 94% dei dispositivi Intel vPro sono EPEAT Silver o superiori e un singolo utilizzo delle funzionalità di riparazione remota di Intel vPro consente di risparmiare emissioni di carbonio pari a due anni di utilizzo del PC, rispetto all'invio di un tecnico in presenza.

Perché è importante: l’AI PC cambierà radicalmente il modo in cui le organizzazioni utilizzano i propri PC, liberando nuove esperienze e livelli di produttività per la forza lavoro globale. Nell’ambito del programma AI PC Acceleration di Intel, oltre 300 funzionalità accelerate dall’intelligenza artificiale, molte delle quali realizzate appositamente per la collaborazione in azienda, la produttività , la creazione di contenuti e l’accessibilità , saranno ottimizzate in modo esclusivo per funzionare al meglio su Intel.

Inoltre, il mercato delle workstation professionali ha visto un aumento delle aspettative in termini di prestazioni grafiche. Questa nuova generazione di grafica Intel Arc Pro integrata offre funzionalità e certificazioni ISV (Independent Software Vendor) generalmente presenti solo su schede grafiche discrete più costose e introduce una nuova era di funzionalità grafiche reattive e affidabili per la forza lavoro moderna. Le funzionalità di ray tracing aiutano a visualizzare i progetti dei prodotti, l'intelligenza artificiale esegue l'upscaling dei video a 8K, AV1 offre compressione e streaming di immagini di qualità superiore e senza royalty, mentre i driver certificati ISV garantiscono affidabilità dell'architettura e della progettazione del prodotto.

A livello di sistema operativo, Intel ha una lunga storia di collaborazione con Microsoft. Mentre le due aziende inaugurano l'anno dei PC AI, la profonda co-ingegneria tra hardware e software offre esperienze più produttive, creative e sicure attraverso Windows 11, Microsoft Teams e Copilot.

“Questo è un momento cruciale per la tecnologia aziendale e siamo estremamente orgogliosi della profonda partnership tra Microsoft e Intel", ha affermato James Howell, general manager di Windows presso Microsoft. “Con la combinazione di Copilot e del silicio Intel Core Ultra, stiamo offrendo maggiore efficienza, migliore grafica e nuove esperienze di intelligenza artificiale in termini di produttività e creatività su larga scala con l’AI PC”.