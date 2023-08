NBA 2K24 svela gli aggiornamenti per MyTEAM

NBA 2K24 apporta modifiche radicali a MyTEAM, stravolgendo le valutazioni dei punti MT che si guadagnano nel gioco, il Mercato dei Giocatori, il Crossplay e molto altro ancora





2K fornisce oggi un'ampia panoramica delle nuove caratteristiche e degli aggiornamenti in arrivo per MyTEAM in NBA 2K24, tra cui i nuovissimi miglioramenti relativi ai punti MT, una revisione del sistema XP e il nuovo Mercato Giocatori. MyTEAM per le versioni New Gen offrirà crossplay, aggiornamenti per le partite Triplice minaccia online e Momento Decisivo online, oltre all'introduzione della nuovissima modalità multiplayer Tetto Salariale e molto altro ancora.

"Grazie all’impegno dei nostri giocatori, innoviamo MyTEAM ogni anno lavorando con la community per offrire una delle modalità di collezione carte più complete del settore", ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di Visual Concepts. "L'introduzione di funzionalità richieste da tempo, come il nuovo Mercato dei Giocatori, l'aumento del valore dei punti MT e la revisione del sistema XP, sono solo alcuni dei miglioramenti che non vediamo l'ora che i fan sperimentino in MyTEAM per NBA 2K24".

I punti salienti degli aggiornamenti di NBA 2K24 MyTEAM di quest'anno includono:

Aggiornamenti punti MT: la valutazione dei punti MT è stata notevolmente migliorata per tutte le modalità, offrendo una maggiore flessibilità per le partite in MyTEAM.

Tetto Salariale : questa nuova modalità multigiocatore presente in MyTEAM in NBA 2K24 prevede tre turni di due settimane per ogni Stagione. Ogni girone ha una propria classifica, un limite salariale per le formazioni e dei premi. .

Nuovo Mercato dei Giocatori: MyTEAM continua a essere il luogo migliore per creare un roster di giocatori NBA di qualsiasi epoca, costruire la propria formazione e dominare la concorrenza. In NBA 2K24, le carte giocatore possono essere acquistate direttamente dal nuovo Mercato dei Giocatori utilizzando i propri VC o i punti MT guadagnati. Il Mercato dei Giocatori sostituisce la Casa d'Aste per creare condizioni di parità per tutti i giocatori di MyTEAM e per garantire l'accesso a quasi tutte le carte giocatore disponibili.

Modifiche chiave al Mercato Pacchetti: Il feedback della community è stato implementato anche nel Mercato Pacchetti. Le nuove versioni del Mercato Pacchetti non solo miglioreranno le probabilità di ottenere carte giocatore rare, ma includeranno anche più opzioni.

Revisione del sistema XP: Come annunciato in precedenza, la progressione incrociata dei livelli della Stagione è ora condivisa tra La mia CARRIERA e MyTEAM, il che significa che il modo in cui i giocatori guadagnano XP sta cambiando. Quest'anno, semplicemente giocando a MyTEAM si guadagnano XP. Che si vinca o si perda, ogni partita completata farà progredire i giocatori guadagnando livelli.

Crossplay : Il crossplay è presente in MyTEAM! Per la prima volta, i giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno competere tra loro o creare squadre in Triplice Minaccia Online: Co Op. Oltre a giocare con gli amici, questo significherà code e tempi di matchmaking più brevi in tutte le modalità multigiocatore MyTEAM.

Carte Allenatore: Le Carte Allenatore in NBA 2K24 MyTEAM sono state potenziate per ottenere il massimo dalle prestazioni con una Carta Giocatore in campo. Ogni Carta Allenatore può ora avere un potenziamento unico in determinate situazioni di gioco.

L'uscita di NBA 2K24 è prevista per l'8 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Altre News per: 2k24svelaaggiornamentimyteam