EA SPORTS F1 24, DISPONIBILE DA OGGI IN TUTTO IL MONDO

EA segna un passo significativo nell'offrire ai fan un'esperienza di F1 sempre più coinvolgente e autentica con il lancio mondiale di EA SPORTS F1 24. Il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™ è ora disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStati®4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. I giocatori possono ora vestire i panni di un attuale pilota di F1 o di un'icona del passato per riscrivere la storia o creare nuove trame nella rinnovata modalità Carriera. Il nuovo EA SPORTS Dynamic Handling e una serie di caratteristiche tra cui tracciati aggiornati, audio broadcast reale e modelli migliorati donano ancora più autenticità al gioco, creando un’esperienza immersiva.

“F1 24 porta i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d'ora. Quest'anno, abbiamo ampliato diverse aree del gioco, aprendo ai fan la possibilità di gareggiare nei panni dei loro eroi, del passato o del presente, e di creare le storie che vogliono che si avverino", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. “Con l'aggiornamento più significativo della modalità Carriera dal 2016 e il nuovo EA SPORTS Dynamic Handling, i giocatori si sentiranno come uno dei 20 piloti”.

La modalità Carriera, una pietra miliare della serie F1, è stata revisionata in modo significativo: un cambiamento che riflette ora le sfide affrontate nel mondo reale dai piloti di F1. I piloti ricevono ora obiettivi a lungo e a breve termine in base alle aspirazioni della squadra, aggiungendo intensità alla loro esperienza e mantenendoli motivati, grazie a obiettivi che vanno oltre la lotta per un posto sul podio. La modalità Carriera a due giocatori consente a un amico di giocare in modo cooperativo o competitivo, mentre la Carriera Sfida offre un'esperienza competitiva con scenari mutevoli.

L'EA SPORTS Dynamic Handling ridefinisce la fisica dell'auto per dare ai giocatori un maggiore controllo sulle prestazioni del veicolo e sulla strategia di gara. Grazie alla nuova cinematica delle sospensioni, al modello degli pneumatici, alla simulazione dell'aerodinamica e alle rinnovate opzioni per il motore e l'assetto, i giocatori riceveranno un feedback dettagliato per ottenere prestazioni di guida più accurate.

F1 24 amplifica l'autenticità e l'accuratezza con quattro circuiti rielaborati, tra cui Silverstone e il Circuito di Spa-Francorchamps, con campioni presi da comunicazioni radio reali, la ricostruzione migliorata dei piloti e delle auto, nuove cutscenes e altro ancora. Le auto ufficiali di tutte le 10 squadre del campionato 2024 sono state ricreate meticolosamente utilizzando dati CAD dettagliati. I piloti del 2024 appaiono inoltre più realistici grazie al rendering completo dei capelli e ai notevoli miglioramenti apportati agli shader degli occhi e della pelle.

F1 World torna per la seconda stagione con una nuova funzione. La Fanzone consente ai giocatori di partecipare a un campionato a tempo limitato, schierandosi con la propria squadra e il proprio pilota preferito per tutta la stagione del Podium Pass. Incoraggiando il valore della community, i giocatori lavorano per raggiungere obiettivi comuni e competono per ottenere i Fan Points nelle varie modalità di F1® World, con premi per coloro che finiscono in cima alla classifica del campionato.

Dopo il lancio, i giocatori potranno contare su cinque stagioni tematiche con contenuti gratuiti sul live service, per mantenere i fan al centro delle corse per tutto l'anno.