WWE 2K24 - Pacchetti DLC post-lancio

Il contenuto scaricabile di WWE 2K24 includerà CM Punk, Pat McAfee, Post Malone, Jade Cargill, Iron Sheik e altri ancora.

Cinque pacchetti DLC post-lancio ricchi di stelle disponibili singolarmente e tramite Season Pass

Oggi 2K ha annunciato i pacchetti di contenuti scaricabili previsti per WWE 2K24, che offriranno 25 Superstar e personalità giocabili aggiuntive in cinque collezioni uniche, che verranno rilasciate tra maggio e novembre 2024. Tra i nuovi nomi che arriveranno in WWE 2K24 ci sono "The Best in the World" CM Punk, il commentatore della WWE, personalità dello sport e della cultura pop come Pat McAfee, l'icona della musica Post Malone, la Superstar WWE in continua ascesa Jade Cargill, la leggenda WWE Iron Sheik e molti altri.

L'intera collezione di DLC sarà disponibile per l'acquisto nel Season Pass di WWE 2K24, incluso nell’Edizione Deluxe di WWE 2K24 e nella Forty Years of WrestleMania Edition, o disponibile come add on per l’Edizione Standard. I singoli pacchetti DLC saranno disponibili anche come acquisto autonomo.** Il Season Pass di WWE 2K24 include anche il pacchetto La mia ASCESA Mega-Boost, che offre 200 punti attributo aggiuntivi, e il pacchetto SuperCharger, che sblocca automaticamente diverse leggende iconiche della WWE e arene aggiuntive.

Il DLC di WWE 2K24 conterrà 25 Superstar giocabili e oggetti bonus aggiuntivi, tra cui:

? Pacchetto ECW Punk - maggio 2024

? CM Punk;

? Bubba Ray Dudley;

? D-Von Dudley;

? Sandman;

? Terry Funk;

? Contenuti La mia FAZIONE:

¦ La carta Manager ECW di Paul Heyman;

¦ Le carte Superstar.

? Pacchetto Post Malone & Friends - giugno 2024

? Post Malone;

? Sensational Sherri;

? Mosh;

? Thrasher;

? Honky Tonk Man;

¦ Jimmy Hart Manager;

? Contenuti La mia FAZIONE.

? Pacchetto Pat McAfee Show - luglio 2024

? Pat McAfee;

? Ospiti speciali giocabili - rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni;

? Contenuti La mia FAZIONE;

¦ Ospiti speciali Manager giocabili - rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni.

? Pacchetto Global Superstars - agosto 2024

? Jade Cargill;

? Nia Jax;

? Michelle McCool;

? Carlito;

? Kairi Sane;

? Lyra Valkyria;

? Dragon Lee;

? Contenuti La mia FAZIONE.

? Pacchetto WCW - novembre 2024

? Diamond Dallas Page;

? Iron Sheik;

? Mr. Perfect;

? Great Muta;

? Lex Luger;

? Contenuti La mia FAZIONE.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K24:

• L’Edizione Deluxe sarà disponibile in formato digitale in tutto il mondo, e fisicamente negli Stati Uniti e in territori selezionati, martedì 5 marzo 2024, e sarà disponibile fisicamente per il resto del mondo venerdì 8 marzo 2024;

• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile - solo in formato digitale - in tutto il mondo martedì 5 marzo 2024;

• L’Edizione Standard e l’Edizione Digitale Standard Cross-Gen saranno disponibili in tutto il mondo venerdì 8 marzo 2024.