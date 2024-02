Termina la tua storia con le esperienze di La mia ASCESA in WWE 2K24

Le trame di Unleashed e Undisputed offrono esperienze uniche di carriera nella divisione femminile e maschile e oltre sei ore di doppiaggi originali delle Superstar WWE

Oggi 2K ha rivelato il trailer di WWE 2K24 La mia ASCESA, che offre un assaggio di due nuove trame: l'esperienza della divisione femminile Unleashed e quella della divisione maschile Undisputed. I giocatori hanno il compito di creare una Superstar originale per forgiare la loro carriera e lasciare un'eredità indimenticabile, con 80 ricompense da sbloccare, tra cui arene, Payback, ingressi, carte La mia FAZIONE e cinture del campionato. Tra le due esperienze, ci sono oltre sei ore di dialoghi originali, con, per la prima volta, le voci di Roman Reigns, Cody Rhodes, "Dirty" Dominik Mysterio, Mick Foley, Shotzi e altri ancora.

In Unleashed, l'esperienza della divisione femminile, i giocatori si calano nei panni di una lottatrice che ha creato la promozione più calda della scena indie. Ma quando le viene data l'opportunità di condividere il suo talento sul grande palcoscenico della WWE, riuscirà a "scatenare" tutto il suo potenziale o esiterà?

Il trailer al seguente link:https://youtu.be/BEvXZ7YJofo

In Undisputed, Roman Reigns segue le orme di The Rock e si dirige verso Hollywood, abbandonando il suo titolo e lasciando al nostro protagonista grandi responsabilità. Ma il "Capo Tribù" non starà via a lungo e non apprezzerà un pretendente al suo trono.

Entrambe le esperienze offrono ai giocatori molteplici scelte che influenzeranno l'andamento della loro carriera, tra cui quella di incarnare l'archetipo di una star di Hollywood, di un personaggio soprannaturale o di un brutale inseguitore, e quella di schierarsi con le figure autoritarie William Regal e The Miz. Oltre alle arene e alle cinture del campionato originali, per la prima volta i giocatori potranno sbloccare carte La mia ASCESA specifiche per La mia FAZIONE* da entrambe le esperienze Undisputed e Unleashed. In Undisputed, saranno incluse carte per i personaggi più amati dai fan come Cole Quinn, Chosen, Slade, Tavish e l'alter ego di Xavier Woods, Zero.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K24:

• L’Edizione Deluxe sarà disponibile in formato digitale in tutto il mondo, e fisicamente negli Stati Uniti e in territori selezionati, martedì 5 marzo 2024, e sarà disponibile fisicamente per il resto del mondo venerdì 8 marzo 2024;

• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile - solo in formato digitale - in tutto il mondo martedì 5 marzo 2024;

•

L’

Edizione Standard

e l’

Edizione Digitale Standard Cross-Gen

saranno disponibili in tutto il mondo venerdì 8 marzo 2024.