WWE 2K24 Recensione

Celebrazione epica del quarantennale di WrestleMania con un tuffo nostalgico nel passato e uno sguardo al futuro del wrestling

Oggi vi parlo di. Il 2024 segna un anno storico per il wrestling; il quarantennale di WrestleMania, l'evento più iconico del panorama sportivo-spettacolare. Per celebrare questa ricorrenza specialepresenta WWE 2K24 un capitolo imperdibile che si preannuncia come un vero e proprio tributo all'evoluzione di questa disciplina.non si limita a ripercorrere la storia del wrestling, si proietta anche verso il futuro offrendo un'esperienza di gioco "innovativa" e coinvolgente per gli appassionati di tutte le età . Il gioco combina sapientemente nostalgia e innovazione, regalando ai fan un viaggio emozionante attraverso i decenni di storia di. Dopo averlo giocato, ecco cosa penso nella recensione per

Gameplay

WWE 2K24 introduce un sistema di combattimento completamente rinnovato che si concentra sulla fluidità e sul. Le nuove meccaniche di grappling e didonano maggiore profondità strategica agli scontri, premiando i giocatori che sanno gestire al meglio le distanze e il tempismo nelle mosse. La fisica migliorata rende le collisioni più spettacolari che mai, con un impatto più realistico e una sensazione di grandea ogni colpo inferto. L'introduzione di un sistema di stamina aggiunge un ulteriore livello di sfida, costringendo i giocatori a gestire le propriecon attenzione durante i match più intensi.

WWE 2K24 offre nuove mosse, abilità e un'esperienza di gioco più personalizzabile. Una varietà di mosse e abilità mai vista prima permetteranno ai giocatori di creare un stile di combattimento unico e personalizzabile. Le Superstar avranno a disposizione un arsenale di mosse offensive e difensive, tra cui finisher devastanti, prese di sottomissione spettacolari e acrobazie aeree mozzafiato. L'intelligenza artificiale di WWE 2K24 è stata completamente riprogettata per essere più adattiva e realistica. Gli avversari studieranno le mosse del giocatore e si adatteranno di conseguenza, rendendo ogni match una sfida impegnativa e imprevedibile. Tuttavia, vanno segnalate delle collisioni non precise, piccoli problemi con l'intelligenza artificiale e qualche bug.

WWE 2K24 offre una vasta gamma di modalità di gioco per soddisfare le esigenze di tutti i giocatori. Le principali sono: La Mia Ascesa, Showcase of the Immortals, Universe, Creation Suite, l'online, ecc.

La Mia Ascesa: due storie avvincenti per vivere il sogno del wrestling

La modalità La Mia Ascesa torna con due storie inedite e avvincenti. Impersonando una Superstar creata da zero o una leggenda del ring, i giocatori si cimenteranno in una scalata ricca di sfide e colpi di scena per raggiungere la vetta del WWE. La storia maschile è incentrata su "The Chosen One", un giovane lottatore determinato a conquistare il successo con grinta e perseveranza. La storia femminile, invece, presenta "The Trailblazer", una pioniera che sfida gli stereotipi di genere e combatte per affermarsi nel mondo del wrestling maschile. Entrambe le storie offrono una varietà di scelte e conseguenze che influenzano il percorso del giocatore, garantendo una rigiocabilità elevata.

Showcase of the Immortals: un viaggio memorabile attraverso la storia di WrestleMania

Per celebrare il quarantennale di WrestleMania, WWE 2K24 introduce la modalità Showcase of the Immortals. Attraverso una serie di match ricreati con cura maniacale, i giocatori rivivranno alcuni dei momenti più memorabili della storia dell'evento, con le sfide leggendarie tra campioni del calibro di Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena e molti altri. La modalità include filmati d'archivio, interviste e commenti di ex-wrestler, regalando un'esperienza ricca di emozioni e di valore storico per i fan di lunga data.Infine la Universe permette di gestire il WWE come un vero e proprio manager, mentre la modalità Creation Suite offre strumenti avanzati per creare Superstar, arene e cinture personalizzate. Il comparto online permette di sfidare giocatori da tutto il mondo in match competitivi o amichevoli.

Comparto Tecnico

WWE 2K24 si presenta con una grafica eccellente che sfrutta appieno la potenza di PlayStation 5 per offrire un'esperienza visiva senza precedenti. I modelli delle Superstar sono incredibilmente dettagliati, con texture realistiche e animazioni fluide che rendono ogni mossa più realistica che mai. Le arene sono riprodotte con cura maniacale, con un livello di dettaglio che a tratti lascia a bocca aperta. In Modalità risoluzione PS5 può contare sul 4K dinamico e framerate a 60fps, che garantiscono un'esperienza di gioco piuttosto fluida e spettacolare. Invece in Modalità Performance la risoluzione scende a 1080p con un frame rate sempre fisso a 60/80/120 fps a seconda della TV o Monitor. Tuttavia, vanno segnalati sporadici cali frame rate nelle sezioni di gioco più caotiche con molti lottatori a schermo. L'HDR aggiunge profondità all'immagine, mentre il ray tracing crea effetti di luce e ombra realistici che rendono l'azione ancora più coinvolgente.

L'SSD elimina i tempi di caricamento, permettendo ai giocatori di tuffarsi nell'azione in un attimo. Non c'è più bisogno di aspettare per accedere alle modalità di gioco, tutto è disponibile in modo istantaneo. Il controller DualSense di PlayStation 5 offre un feedback aptico realistico che permette di sentire ogni colpo, ogni presa e ogni mossa speciale. I grilletti adattivi si oppongono alla pressione simulando la resistenza dei muscoli durante le prese e le manovre di sottomissione. L'audio di PlayStation 5 crea un'atmosfera sonora realistica e coinvolgente. I giocatori sentiranno il ruggito della folla, il boato degli impatti e il suono di ogni mossa speciale con una precisione e una profondità mai viste prima. La telecronaca ha una quantità di dialoghi più vasta, mentre la colonna sonora (curata da Post Malone) è ben bilanciata con pezzi di qualità ma poco vari. In definitiva, il comparto audio di WWE 2K24 su PlayStation 5 è abbastanza valido.

Conclusioni

WWE 2K24 è un ottimo titolo, imperdibile per tutti gli appassionati di wrestling. Celebra il quarantesimo anniversario di WrestleMania con una modalità Showcase che farà impazzire i nostalgici. Il gioco vanta un roster di oltre duecento lottatori, molte modalità per sigle player e un divertentissimo comparto online. L'esperienza di gioco è piacevole, ma presenta ancora alcuni problemi di bilanciamento e alcuni piccoli bug. Sicuramente tutti risolvibili con futuri aggiornamenti. Al netto di questo WWE 2K24 rimane un gioco interessante da provare assolutamente. Consigliato!

Voto 9/10

Roster ricchissimo

Azione fluida

Showcase storico