Aggressione infermieri Napoli, madre e figlia denunciate per violenza

A Napoli, presso l'ospedale pediatrico Santobono, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una donna di 34 anni e sua figlia di 14 anni. Le due, stanche di attendere il loro turno per una visita medica, hanno aggredito alcuni infermieri del pronto soccorso. La situazione di caos ha richiesto l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno denunciato madre e figlia per lesioni, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Le due infermiere coinvolte nell'aggressione hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per chiarire il possibile coinvolgimento di altre persone presenti al momento dell'incidente.

Questo episodio si aggiunge a una serie di aggressioni al personale sanitario registrate a Napoli, come quella avvenuta al poliambulatorio dell'ospedale Cardarelli, dove un'infermiera è stata aggredita verbalmente e fisicamente, riportando una sospetta frattura della quinta vertebra lombare. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale sanitario e sulla necessità di presidi di polizia o militari nelle strutture ospedaliere per garantire la loro protezione.