Napoli, madre disabile violentata mentre dorme: arrestati figlia e complice

A Napoli una donna disabile di 59 anni è stata violentata mentre dormiva da un uomo di 32 anni con la complicità della figlia 33enne che filmava tutto. Le immagini sono state trovate dall’altra figlia e consegnate ai carabinieri.

Una vicenda drammatica è emersa a Napoli, dove una donna di 59 anni, affetta da gravi disabilità fisiche e psichiche, è stata vittima di ripetute violenze sessuali nella propria abitazione. A finire in manette sono un uomo di 32 anni e la figlia della vittima, una 33enne, ritenuti responsabili degli abusi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata proprio la figlia a permettere all’uomo di entrare in casa e a lasciare che si avvicinasse alla madre. L’uomo avrebbe approfittato delle condizioni della donna per abusare di lei mentre dormiva, senza alcuna possibilità di difesa.

La stessa 33enne avrebbe inoltre ripreso le violenze con il cellulare. I filmati sono stati decisivi per le indagini: a scoprirli è stata l’altra figlia della vittima, che ha immediatamente deciso di rivolgersi ai carabinieri, consegnando il materiale agli inquirenti.

Le indagini e la denuncia partita dalla famiglia

La denuncia è stata presentata il 22 marzo ai militari della stazione Vomero-Arenella. Da quel momento sono partiti gli accertamenti coordinati dalla procura, con il coinvolgimento della sezione che si occupa di reati contro le fasce più deboli.

I carabinieri del nucleo operativo Stella hanno raccolto elementi determinanti anche grazie ai dettagli visibili nei video, tra cui tatuaggi e abbigliamento, che hanno permesso di identificare senza dubbi i due indagati.

Per entrambi è scattata l’accusa di violenza sessuale aggravata. A loro carico anche l’ipotesi di minaccia grave, per aver tentato di intimidire la sorella che aveva scoperto tutto, nel tentativo di farle ritirare la denuncia.