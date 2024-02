Veglia di Preghiera per i Ferragnez: è boom su Facebook

Una veglia di preghiera di 48 ore è stata organizzata su Facebook con l'intento ironico di "salvare il matrimonio" della nota coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. L'evento, ideato dall'utente Giggi Ilpescatoreabusivo Scacabarozzi, ha suscitato un'inaspettata ondata di adesioni, coinvolgendo quasi 70mila persone in pochi giorni. Oltre 50mila utenti hanno mostrato interesse per l'evento, mentre 15mila hanno dichiarato di voler partecipare alla veglia, che si è svolta dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio alla mezzanotte di lunedì 26 febbraio.

La veglia è stata proposta in risposta alle voci di una crisi matrimoniale tra l'influencer e il rapper, che avrebbero raggiunto il punto di rottura. Tuttavia, la partecipazione massiccia dei fan dimostra il forte legame che la coppia ha saputo creare con il proprio pubblico. L'iniziativa ha preso il nome di "Veglia di preghiera per salvare il matrimonio dei Ferragnez" e, nonostante il tono scherzoso, ha catalizzato l'attenzione dei follower, che si sono uniti virtualmente in questo gesto di affetto.