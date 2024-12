WhatsApp Down e Problemi su Instagram e Facebook: Disservizi Globali

Ogg gli utenti italiani hanno riscontrato significativi problemi nell'utilizzo di WhatsApp, con difficoltà nell'invio e nella ricezione di messaggi. Anche WhatsApp Web ha subito interruzioni, come evidenziato dalle numerose segnalazioni su Downdetector, piattaforma che monitora le anomalie dei servizi online.

Il disservizio non ha riguardato solo l'Italia, ma ha avuto una portata internazionale, interessando paesi come Germania, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Australia e Giappone. Anche altre piattaforme di Meta, come Instagram e Facebook, hanno subito interruzioni, con utenti che hanno riportato difficoltà nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi.

La conferma dei problemi è arrivata da @WABetaInfo, account X noto per fornire aggiornamenti su WhatsApp, che ha segnalato gravi problemi in corso e disservizi anche su Facebook e Instagram. Intorno alle 19:30, è stato comunicato che il servizio di messaggistica di WhatsApp stava gradualmente tornando alla normalità, sebbene alcune funzionalità, come l'ultimo accesso e lo stato online, potessero ancora risultare non disponibili per alcuni utenti.

Durante l'interruzione, molti utenti hanno sperimentato un ritardo nell'invio dei messaggi, che rimanevano in sospeso per lunghi periodi prima di essere finalmente spediti, causando un accumulo di messaggi che venivano inviati in massa una volta ripristinato parzialmente il servizio.

Come spesso accade in situazioni simili, gli utenti si sono riversati su X per condividere le loro esperienze e cercare informazioni, facendo rapidamente salire tra i trend gli hashtag whatsappdown e instagramdown.

Al momento, Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause dell'interruzione. Si consiglia agli utenti di monitorare i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti e di utilizzare piattaforme alternative per le comunicazioni urgenti fino al completo ripristino dei servizi.

