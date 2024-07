Nipote Diana svela nome figlia su Instagram - boom di like per Athena

''E' la gioia della mia vita essere la tua mamma, piccola.

Attualità - Si chiama Athena la figlia della nipote della principessa Diana, Lady Kitty Spencer, nata quattro mesi fa. Il nome della piccola è stato rivelato solo ora dalla figlia maggiore del conte Spencer, 33 anni, che a marzo ha partorito la piccola nata dall'unione con il marito Michael Lewis, 65 anni, conosciuto tramite amici comuni nel 2018. Il nome è stato svelato nella didascalia della fotografia in bianco e nero che ritrae madre e figlia alla finestra e che è stata condivisa su Instagram ai 713mila follower di Lady Kitty. Lei indossava una camicia bordata di pizzo mentre la bambina aveva un abito con api ricamate. L'immagine è stata scattata dalla fotografa londinese Susheel Schroeder, che in precedenza ha realizzato ritratti per la direttrice di British Vogue Jessica Diner e per la star dei reality Vogue Williams. "Athena osserva il mondo che passa", ha scritto Lady Kitty nella didascalia dell'immagine accompagnata dal'emoji di un cuore bianco.

Il post ha conquistato oltre 32mila "Mi piace" nelle ultime 24 ore e i fan sono entusiasti del "bellissimo" nome. La sorella di Kitty l'ha descritta come "Nipotina perfetta". Lady Kitty ha annunciato a sorpresa lo scorso 10 marzo, in occasione della Festa della mamma, di aver dato alla luce il primo marzo la sua prima figlia con il multimilionario Michael Lewis. ''E' la gioia della mia vita essere la tua mamma, piccola. Ti amo incondizionatamente. Buona festa della mamma a coloro che festeggiano oggi", aveva scritto la neo mamma. I due si erano sposati a Villa Aldobrandini a Frascati il 24 luglio 2021. Dopo aver ritardato il loro matrimonio di due anni a causa della pandemia causata dal Covid-19, i festeggiamenti si sono protratti per tre giorni e hanno visto la partecipazione di amici intimi tra cui la pop star Pixie Lott e la Marchesa di Bath. La sposa, ambasciatrice globale del marchio Dolce & Gabbana, ha indossato cinque abiti dello stilista durante il weekend.

Per il suo abito da sposa principale, Kitty ha scelto un abito in pizzo bianco con collo alto, di ispirazione vittoriana, con maniche a sbuffo e vita stretta. Il design ha preso ispirazione dall'abito da sposa di sua madre Victoria Lockwood, con la parte anteriore abbottonata. Lewis indossava una kippah e si pensa che Lady Kitty sia stata istruita sulla fede ebraica prima della cerimonia.