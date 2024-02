NEL PRIMO MESE TEKKEN 8 HA VENDUTO OLTRE 2 MILIONI DI COPIE IN TUTTO IL MONDO

Bandai Namco Europe ha annunciato cheTEKKEN 8, l’ultimo capitolo dell’acclamata serie TEKKEN uscito il 26 gennaio 2024, ha totalizzato 1 milione di copie nel primo giorno e 2 milioni nel primo mese. Il supporto aTEKKEN 8 continuerà attraverso vari aggiornamenti di contenuti, eventi di eSport, musica e annunci relativi al licensing.

Il prossimo passo negli eSport di TEKKEN, ilTEKKEN WORLD TOUR 2024, inizierà il 13 aprile 2024. Dopo il successo degli eventi legati alTEKKEN WORLD TOUR che hanno accompagnato il ciclo di vita di TEKKEN 7, ora i giocatori si sfideranno conTEKKEN 8 attraverso gli eventi TEKKEN WORLD TOUR 2024 in tutto il mondo per guadagnare punti e progredire nelle classifiche, con la speranza di raggiungere le finali e avere la possibilità di diventare il miglior giocatore di TEKKEN 8.

Parte degli aggiornamenti, il Tekken Shop arriverà nel gioco. Questo negozio in-game fornirà oggetti per la personalizzazione come costumi dei capitoli precedenti, skin per gli avatar e oggetti su licenza presi dalle nostre collaborazioni e permetterà così di dare il proprio tocco ai personaggio preferiti di TEKKEN.

Le oltre 2 milioni di copie vendute nel primo mese hanno superato grandemente quelle del suo predecessore,TEKKEN 7, titolo ancora giocato e che detiene il record di vendite della serie con 11.8 milioni copie in tutto il mondo.