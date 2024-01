TEKKEN 8 È ORA DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

Lounge di combattimento TEKKEN

- I giocatori possono ritrovarsi in questa enorme lobby virtuale realizzata per ricreare la sensazione di essere in una vera sala giochi con gli amici. Dalla lobby è possibile accedere a diverse modalità, come il Dojo TEKKEN, la modalità Arcade per sfidare amici e giocatori da tutto il mondo, la zona della spiaggia per giocare a TEKKEN Ball o il Negozio di personalizzazione per rendere unico il look del proprio personaggio o avatar.