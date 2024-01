Tekken 8 Recensione

Oggi vi parlo di Tekken 8. L'ottavo capitolo della serie di picchiaduro di Bandai Namco Studios pubblicato da Bandai Namco Entertainment. È stato rilasciato il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il gioco riprende dopo gli eventi di Tekken 7, con Jin Kazama che cerca vendetta su suo padre, Kazuya Mishima. Tekken 8 introduce una serie di nuove meccaniche di gioco, tra cui il sistema Heat e una nuova modalità Arcade Quest, in cui i giocatori possono affrontare una serie di sfide per sbloccare premi e contenuti. Dopo averlo provato, ecco la recensione.



Storia

Jin Kazama: Il protagonista della storia che cerca vendetta su suo padre, Kazuya Mishima

Kazuya Mishima: Il principale antagonista della storia che cerca il dominio del mondo

Lidia Sobieska: Campionessa di judo polacca si unisce a Jin contro la Mishima Group

Leroy Smith: Un combattente di arti marziali miste americano contro la Mishima Group

Fahkumram: Un combattente Muay Thai thailandese che lotta contro la Mishima Group

La trama diriprende dopo gli eventi di Tekken 7, con Jin Kazama che cerca vendetta su suo padre, Kazuya Mishima. I due combattono in uno scontro epico che distrugge l'intera città. Dopo la battaglia, Jin è gravemente ferito e scompare., invece, assume il controllo della Mishima Zaibatsu e della G Corporation, creando una nuova organizzazione chiamata Mishima Group. Nel frattempo, lainizia a sviluppare un nuovo tipo di arma biologica, basata sul gene del diavolo. Questa arma, chiamata "Project Devil", è in grado di controllare le persone e trasformarle in creature demoniache. Jin, che è ancora vivo, scopre dele decide di fermarlo. Si unisce a un gruppo di ribelli che si oppongono alla Mishima Group e al Project Devil. La storia disi svolge in tutto il mondo, con Jin e i suoi alleati che combattono contro le forze della Mishima Group. Tekken 8 ha una cast molto numeroso di personaggi, ma quelli principali di questo ottavo capitolo sono:introduce alcune novità nella storia della serie, tra cui il ritorno di. La madre di Jin fa il suo ritorno nella storia dopo essere stata assente per molti. Il Project Devil, una nuova arma biologica che rappresenta una minaccia per il mondo. E la nuova organizazione di Kazuya Mishima, che è stata ristrutturata e chiamata. Dunque molta carne al fuoco nella storia di. Un'epica saga di vendetta e redenzione ricca di colpi di scena e rivelazioni che porteranno a una conclusione memorabile.

Gameplay

ha un gameplay simile ai precedenti giochi della serie. I giocatori controllano un personaggio e lo fanno combattere contro un altro personaggio in una serie di round. Si possono eseguire una varietà di mosse, tra cui pugni, calci, prese e mosse speciali. Laè molto migliorata. Infatti, le nuove meccaniche, oltre a essere più precise e fluide, aumentano la spettacolarità dei combattimenti. Movimenti come quello laterale, scatto all'indietro e il sistema di movenza tridimensionale ora sono pi reattivi e precisi. Questo negli scontri è molto appagante e divertente.ha ben 32 personaggi giocabili. A questo giro glihanno deciso di creare una differenza più marcata tra la difficoltà di utilizzo dei personaggi. Alcuni sono rimasti estremamente complessi da padroneggiare anche per i veterani, mentre altri sono diventati più semplici e possono essere utilizzati in modo efficace anche senza conoscerli. Questa maggiore varietà è un modo per rendere il gioco più accessibile ai nuovi arrivati e per mantenere intatta la capacità della serie di essere divertente anche se giocata in modo superficiale.introduce alcune novità altra cui: il sistema, le mosse Rage Drive e le mosse Rage Art. Il sistema Heat consente ai giocatori di accumulare calore e usarlo per mosse speciali e potenziamenti. I giocatori possono accumulare calore eseguendo mosse aggressive come combo e lanci. Quando Heat è attivato, i giocatori possono eseguire potenti mosse speciali e abilità che daranno loro un vantaggio significativo in battaglia. Ilaggiunge a Tekken 8 un nuovo livello di profondità e lo rende più strategico e coinvolgente. Le mossepossono essere eseguite quando un giocatore è infuriato e ribaltare le sorti di un combattimento. Le mossesono molto potenti e possono infliggere una grande quantità di danni facendo terminare un combattimento in un solo colpo.

Presenti anche molte variegate Modalità di gioco tra cui:



Arcade: Affronta una serie di avversari in una battaglia per la gloria

Versus: Combatti contro un amico in modalità locale o online

Storia: Scopri la storia di Jin Kazama e Kazuya Mishima

Arcade Quest: Affronta una serie di sfide per sbloccare premi e contenuti

Online: Combatti contro altri giocatori online in una varietà di modalità

Le altre modalità si conoscono ma tra queste di sicuro merita di essere menzionata la nuova. Essa è una modalità di gioco che si pone a metà tra la modalità storia e il tutorial. Il giocatore utilizza un avatar personalizzabile e viaggia per diverse sale giochi affrontando avversari sempre più forti. Lungo la strada viene seguito da undi nome Max che lo aiuta a imparare le basi del gioco come i comandi, le combo e le tecniche avanzate. L'Arcade Quest inizia a Gong, una sala giochi locale che ha appena ricevuto dei cabinati di. Max si offre di insegnare le basi del gioco, a partire dal sistemae da alcune mosse fondamentali. Questa parte diè simile a un tutorial tradizionale di un gioco di combattimento. Il giocatore può guardare le dimostrazioni per imparare le nuove meccaniche e poi esercitarsi a piacimento. In altri picchiaduro, una volta completata una lezione, il giocatore viene catapultato direttamente nella successiva. Questo può essere difficile sia per i giocatori alle prime armi sia per i giocatori esperti., invece, affronta questo problema in modo diverso.insegna al giocatore una piccola quantità di informazioni alla volta, e poi lo sfida a mettere in pratica in un combattimento. In questo modo il giocatore può imparare le basi del combattimento in modo graduale e progressivo senza essere sopraffatto da troppe informazioni.

Per quanto riguarda il compartooffre una varietà di modalità online:





Partite classificate: combattimenti contro i giocatori di tutto il mondo in partite classificate con la classifica globale

Player Matches: partecipare a partite casuali con altri giocatori, sia per sparring amichevoli o per testare nuove strategie

Lobby: fa unire o crea lobby private per giocare con amici o incontrare nuovi giocatori

Modalità Torneo: partecipare ai tornei online gareggiando per gloria e ricompense

Infine, ildi Tekken 8 è dotato di, che fornisce agli utenti con connessioni lente o variabili una velocità stabile. Questo garantisce un'esperienza online fluida e piacevole senza ritardi significativi.

Aspetto Tecnico

è un titolo eccellente dal punto di vista tecnico. Perè un gioco graficamente impressionante. Il titolo utilizza il motore di gioco Unreal Engine 5 che consente di creare personaggi e ambienti dettagliati e realistici. I personaggi di Tekken 8 sono modellati con un livello disenza precedenti. La pelle, i muscoli, il sudore e i capelli dei personaggi sono riprodotti con un'accuratezza impressionante. Gli ambienti sono ugualmente straordinari. Le arene sono minuziosamente ricche e dotate di effetti atmosferici molto realistici. Itraboccano di effetti speciali, particellari, di luce e l'rende il titolo spettacolare. Le mosse speciali dei personaggi appaiono animate molto bene, in modo realistico con una fluidità mai vista prima. L'del gioco è ottima con miglioramenti significativi rispetto ai precedenti capitoli in tutti gli aspetti. La risoluzione del gioco è di, i tempi di caricamento sono fulminei e la latenza di input è di circa 58 millisecondi.Ildi Tekken 8 è altrettanto impressionante. Il gioco presenta una colonna sonora epica che accompagna perfettamente l'azione dei combattimenti. Quest'ultima è stata composta da Keiichi Okabe, compositore di fama mondiale noto per il suo lavoro sui giochi di Hideo Kojima. Ladi Tekken 8 è un mix di musicaed elettronica che crea un'atmosfera epica e coinvolgente. Glisono altrettanto validi. I pugni, i calci e le mosse speciali dei personaggi sono riprodotti con un realismo audio veramente notevole. Il doppiaggio di Tekken 8 è disponibile in una varietà di lingue, tra cui italiano. Quellonellaè di alta qualità e rende i personaggi assai coinvolgenti. Nel complesso, il comparto audio diè un'esperienza trascinante che contribuisce a rendere il gioco ancora più divertente e appagante.

Conclusioni

Voto 9.5/10

Grafica impressionante Gameplay divertente e coinvolgente Cast di personaggi vario Online solido

Tante Modalità non vuol dire un’enormità di ore di gioco

Il sistema Heat poteva essere migliore

è un eccellenteche offre una grafica impressionante, un cast di personaggi vario, un gameplay divertente e coinvolgente e una varietà di modalità di gioco. Il nuovo sistema, assieme ad altre novità, aggiunge una nuova profondità al titolo rendendolo più strategico e divertente da giocare. I pochie qualche piccolo problema di bilanciamento non possono minare il grande lavoro svolto da