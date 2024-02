Sorella di Gianni Sperti vittima di violenza, il ballerino denuncia l'ex per stalking

Gianni Sperti, noto ballerino e personaggio televisivo, ha recentemente condiviso una dolorosa vicenda familiare durante un'intervista a Verissimo insieme alla sorella Cinzia. La sorella di Sperti, lontana dai riflettori e madre di due figlie, ha raccontato per la prima volta in televisione di essere stata vittima di una relazione caratterizzata da violenza domestica con il padre delle sue bambine. Cinzia ha descritto come abbia portato avanti la relazione "come fosse un dovere" per il bene dei figli, fino a quando non ha deciso di porre fine alla situazione.

Gianni Sperti e sorella Cinzia a Verissimo: violenza domestica e denuncia per stalking

Gianni Sperti ha sostenuto la sorella in questo difficile percorso, nonostante l'ex compagno di Cinzia abbia agito contro di lui, accusandolo di stalking. Questa situazione ha portato a momenti di grande paura per la famiglia, ma Gianni sottolinea come abbiano continuato a lottare, trovando sostegno nella giustizia.

La storia di Cinzia e Gianni Sperti è stata condivisa con l'intento di sensibilizzare sull'importanza di denunciare situazioni di violenza domestica e di non rimanere in silenzio di fronte a relazioni tossiche. La vicinanza e il supporto di Gianni hanno giocato un ruolo fondamentale nel percorso di Cinzia verso la liberazione da una relazione dannosa, dimostrando l'importanza del sostegno familiare in contesti simili.