Gianni Sperti sospetta una relazione segreta tra Andrea Foniglio e la tronista Nicole Santinelli a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Gianni Sperti sospetta una relazione segreta tra Andrea Foniglio e la tronista Nicole Santinelli.

Durante una puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha chiesto delle spiegazioni ad Andrea Foniglio, corteggiatore di Nicole Santinelli, per alcuni comportamenti ambigui. In realtà, l'opinionista ha insinuato che i due potrebbero parlare di nascosto, suscitando l'interesse di tutti. Sperti ha sottolineato che se i due hanno qualcosa da dirsi in privato, dovrebbero farlo fuori dalle telecamere.

La tronista Nicole ha notato immediatamente Andrea e lo ha portato in esterna, mostrando una forte affinità e intesa che ha lasciato perplessi tutti i presenti, soprattutto Gianni Sperti. L'opinionista ha continuato ad insinuare che i due parlino a microfoni spenti e ha chiesto ripetutamente spiegazioni ad Andrea.

In questo contesto, sembra che Sperti abbia messo una pulce all'orecchio di tutti i presenti, e l'interesse verso questa possibile relazione segreta è in continua crescita.

