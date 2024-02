Puntata oggi Melaverde 25 febbraio 2024: in Trentino e Toscana

La puntata di Melaverde del 25 febbraio 2024 ha portato gli spettatori in un viaggio attraverso il Trentino e la Toscana, alla scoperta di storie uniche e affascinanti legate al mondo dell'agricoltura e della biodiversità. Condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, il programma ha esplorato tre temi principali: l'allevamento degli alpaca, il Giardino dei Ciucioi e la storica razza bovina Chianina.

Gli alpaca, descritti come i "cugini di montagna dei cammelli", originari delle Ande in Sudamerica, si sono adattati perfettamente al clima rigido di montagna, dimostrando la loro eccezionalità non solo per la resistenza ma anche per il valore della loro lana.

Melaverde in Trentino e Toscana: Giardino dei Ciucioi e Razza Chianina

Il Giardino dei Ciucioi, un giardino pensile realizzato nella prima metà dell'Ottocento da un architetto misterioso, è stato riportato alla vita da un gruppo di giovani che hanno recuperato le sue antiche strutture, inclusa una serra dove si coltivano varietà rare di limoni.

Infine, la puntata ha messo in luce la razza Chianina, conosciuta come il "Gigante bianco", una razza bovina originaria della Val di Chiana in Toscana. Questa razza, che vanta un legame ancestrale con il territorio durato oltre 2000 anni, è stata presentata attraverso la storia di Enrico e la sua famiglia, che continuano a dedicarsi alla salvaguardia delle sue caratteristiche genetiche uniche.

La puntata di Melaverde del 25 febbraio 2024 ha offerto uno sguardo approfondito su come tradizione, passione e impegno per la biodiversità si intreccino nel mondo dell'agricoltura italiana, celebrando la ricchezza e la diversità del patrimonio agricolo del paese.