Màkari 3 Seconda Puntata, Omicidio e Misteri a Gibellina: anticipazioni 25 febbraio 2024

La terza stagione di "Màkari", la serie televisiva tratta dalle opere letterarie di Gaetano Savatteri, prosegue con la seconda puntata intitolata "Il fatto viene dopo". La produzione Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, vede alla regia Monica Vullo e Riccardo Mosca. Il cast è guidato da Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, affiancato da Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci ed Eurydice El-Etr.

La puntata, in onda su Rai 1 alle 21.25, si svolge a Gibellina, città simbolo di rinascita dopo il terribile terremoto del 1968. Saverio Lamanna è chiamato a moderare una conferenza di grande rilievo, ma l'evento è sconvolto dalla morte dell'organizzatore. La vicenda si intreccia con il passato e con le storie di quattro gibellinesi emigrati all'estero da bambini a causa del sisma.

Nell'episodio precedente, la vita di Saverio è stata complicata dall'arrivo di due ex fidanzate, Antonia e Serena, e dal coinvolgimento di Antonia e suo marito in un imbroglio finanziario che ha portato alla morte di quest'ultimo, Bernardo, sospettato di omicidio.

La serie è disponibile per la visione in tv e in streaming, offrendo agli spettatori un mix di intrighi, dubbi e passioni che caratterizzano le vicende del protagonista Saverio Lamanna.