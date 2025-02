Miss Fallaci con Miriam Leone: anticipazioni della seconda puntata in onda stasera 25 febbraio

Questa sera, martedì 25 febbraio 2025, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di "Miss Fallaci", la miniserie che racconta la vita della giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro serate, ha debuttato il 18 febbraio con un notevole successo di pubblico, registrando il 18,3% di share e oltre 3,2 milioni di spettatori.

Nel terzo episodio, intitolato "Neve a Hollywood", Oriana accetta di scrivere articoli promozionali per il produttore Albert Gordon, ottenendo così accesso privilegiato agli studi cinematografici e alle star di Hollywood. Questa esperienza le permette di scoprire il dietro le quinte dell'industria cinematografica e di realizzare articoli di grande impatto. Tuttavia, quando Gordon tenta di sedurla, Oriana decide di tornare in Italia.

Nel quarto episodio, "Il grande amante", Oriana incontra il giornalista Alfredo Pieroni, interpretato da Maurizio Lastrico, con il quale inizia una intensa storia d'amore. Quando Alfredo ritorna a Londra, Oriana desidera raggiungerlo, ma prima deve completare un incarico: intervistare Frank Sinatra. Dopo aver portato a termine l'intervista, è pronta a lasciare gli Stati Uniti per Alfredo, ma scopre che lui ha un'altra donna nella sua vita.

"Miss Fallaci" è diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, con una sceneggiatura firmata da Viola Rispoli e Tom Grieves. Oltre a Miriam Leone e Maurizio Lastrico, il cast include Francesca Agostini nel ruolo di Giovanna Corsi, Ken Duken come Albert Gordon e Johannes Johannesson nei panni di Orson Welles.

La serie è stata presentata in anteprima durante la 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre 2024 e viene trasmessa in prima visione su Rai 1 dal 18 febbraio all'11 marzo 2025.

Per chi desidera approfondire la vita e la carriera di Oriana Fallaci, "Miss Fallaci" offre un ritratto dettagliato dei suoi inizi come cronista per il settimanale "L'Europeo" negli anni '50, mettendo in luce sia le sue esperienze professionali che le vicende personali.