Cuneo : Bimba di 11 anni morta in una piscina

Una ragazza di. La bambina era in acqua con alcuni parenti quando improvvisamente si è sentita male ed è svenuta. Allertato il 118, sul posto sono intervenuti i medici, ma vani sono stati i tentativi di rianimare la bambina.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bra, che stanno svolgendo gli accertamenti per capire se qualcosa possa aver causato il malore. La vittima, Valentina Contino, è residente a Bra e la causa della sua morte sarebbe una malattia. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio nella piscina all'aperto di via Sartori, nell'area del Santuario della Madonna dei Fiori.

La bambina stava nuotando con alcuni parenti. A quel punto, i suoi familiari l'hanno portata fuori dall'acqua cercando di rianimarla ma l'undicenne è morta dopo circa un'ora. Un altro incidente in acqua, nei giorni scorsi, sempre nel cuneese, si era invece concluso in maniera positiva. L'8 giugno, nella piscina comunale di Alba, a poche decine di chilometri da Bra, un ragazzo di 16 anni aveva perso conoscenza e rischiava di annegare. In quel caso i suoi amici lo avevano aiutato, riportandolo in superficie dal fondo della vasca e chiedendo aiuto. L'elisoccorso era atterrato nei pressi degli impianti sportivi di Alba e il giovane, residente a Neive e di origini marocchine, era stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo, ma si è salvato.

Altre News per: cuneobimbaannimortapiscina