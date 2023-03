DLSS e Game Ready Driver - aggiornamenti per vati titoli

Nuovi aggiornamenti delle prestazioni DLSS e Game Ready Driver per la open beta di "Diablo IV", "Forza Horizon 5" e "The Last of Us Part I"





Oggi NVIDIA ha rilasciato un nuovo Game Ready driver per l'open beta diDiablo IV, che inizierà il 24 marzo con il supporto per DLSS 2.

“Supportare un gameplay fluido in Diablo IV è una priorità per Blizzard. Siamo entusiasti dell'elevato frame rate di Diablo IV eseguito su hardware NVIDIA GeForce RTX serie 40 e DLSS 3." – ha affermato Michael Bukowski, Technical Director, Diablo IV, Blizzard Entertainment.

Il nuovo Game Ready driver include ottimizzazioni Ray Tracing: Overdrive Mode perCyberpunk 2077, il supporto per la versione potenziata del DLSS 2 in Deceive Inc.,l'aggiornamento DLSS 3 per Forza Horizon 5 ed il DLSS 2 per The Last of Us Part I, Smalland : Survive the Wilds e Resident Evil 4.

L’ Open Beta di Diablo IV ottiene un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2 e DLSS 3 in arrivo al giorno di lancio

Quando la open betadi Diablo IV sarà disponibile, i giocatori GeForce riceveranno un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2, mentre quandoDiablo IV verrà lanciato il 6 giugno, i giocatori con GeForce RTX 40 potranno attivare il DLSS 3 per prestazioni ancora più veloci.

Game ready driver con Ray Tracing: Overdrive Mode per Cyberpunk 2077

Questo Game Ready Driver porta con sé in anteprima anche il Ray Tracing: Overdrive Mode perCyberpunk 2077, per immagini incredibilmente migliorate. NVIDIA continua la propria collaborazione con CD PROJEKT RED per apportare ulteriori miglioramenti al ray tracing e ottimizzare le prestazioni.

Dal 28 marzo, Forza Horizon 5 riceverà un aggiornamento delle prestazioni al DLSS 3

Forza Horizon 5riceverà un nuovo aggiornamento il 28 marzo che porterà il supporto DLSS 3 e NVIDIA Reflex al gioco di corse che attualmente detiene il punteggio più alto di qualsiasi gioco di rally sul mercato secondo OpenCritic.

Deceive Inc., Smalland: Survive the Wilds e The Last of US Part I ottengono aggiornamenti DLSS Super Resolution

Con i plug-in DLSS 2 disponibili sia per Unreal che per Unity e la documentazione sull'integrazione disponibile pubblicamente dalla pagina Web NVIDIA Developer, il DLSS 2 potrà essere aggiunto ai giochi in appena un giorno, offrendo a milioni di utenti GeForce RTX un'esperienza superiore. Questa facilità di integrazione e l'enorme base di installazione rendono il plug-in facile da incorporare per gli sviluppatori, portando a un enorme aumento dell'adozione del DLSS 2 in tutti i titoli, dai grandi successi tripla-A ai titoli indipendenti sviluppati da una sola persona.

Il nuovo driver NVIDIA Game Ready per l' open beta diDiablo IV offre un aggiornamento DLSS a:

o Deceive Inc.: Disponibile ora con DLSS 2

o Smalland: Survive the Wilds: disponibile dal 29 marzo con DLSS 2

o The Last of Us Part I: disponibile dal 28 marzo con DLSS 2

Il DLSS continua a essere adottato da sempre più giochi

Gli sviluppatori di giochi continuano a utilizzare NVIDIA DLSS per migliorare i loro titoli eDiablo IV , Forza Horizon 5 e The Last of Us Part I sono aggiunte gradite all'elenco dei giochi DLSS. Ad oggi,oltre 270 giochi e applicazioniutilizzano NVIDIA DLSS come acceleratore di prestazioni basato sull'intelligenza artificiale. DLSS 3, l'ultima versione della tecnologia, è disponibile in 29 giochi rilasciati ed è stato adottato 7 volte più velocemente di DLSS 2 nei primi sei mesi dai rispettivi lanci.

Altri aggiornamenti e driver

Il driver NVIDIA Game Ready per l'open betadi Diablo IV porta con se anche altre funzionalità, tra cui ottimizzazioni perResident Evil 4 e l'aggiunta delle impostazioni ottimali di GeForce Experience per 4 nuovi giochi, tra cui:

Kerbal Space Program 2



Last Epoch



Like a Dragon: Ishin!



Wo Long: Fallen Dynasty

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

