Guarda il nuovo esplosivo trailer di BORDERLANDS

GUARDA IL TRAILER ESPLOSIVO!

Diretto da: Eli Roth

Sceneggiatura di: Eli Roth e Joe Crombie

Basato su: Il videogioco Borderlands creato da Gearbox Software e pubblicato da 2K

Prodotto da: Ari Arad, p.g.a., Avi Arad, Erik Feig

Produzione esecutiva di: Tim Miller, Ethan Smith, Louise Rosner, Emmy Yu, Lucy Kitada, Christopher Woodrow, K. Blaine Johnston, Randy Pitchford, Strauss Zelnick

Cast: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon e Jamie Lee Curtis

Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, torna nella sua casa, Pandora, il pianeta più caotico della galassia. La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas (Ramírez), il più potente S.O.B. dell'universo. Lilith stringe un'alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Hart), un mercenario esperto; Tiny Tina (Greenblatt), una giovane demolitrice; Krieg (Munteanu), il muscoloso protettore di Tina; Tannis (Curtis), uno scienziato stravagante che ne ha viste di tutti i colori; e Claptrap (Black), un robot saccente. Insieme, questi improbabili eroi devono combattere una specie aliena e pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l'uno per l'altro.

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi, benvenuti in BORDERLANDS.

Randy Pitchford, fondatore e CEO di Gearbox Entertainment Company ha dichiarato:

"Borderlands è una corsa divertente, unica e selvaggia in cui abbiamo preso i nostri amati personaggi e i temi del nostro pluripremiato Borderlands e li abbiamo portati in una nuova esperienza cinematografica in live action, vivida, vibrante ed emozionante che entusiasmerà il pubblico con nuove sorprese!"