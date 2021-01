GUARDA IL NUOVO ALL-OUT-ACTION TRAILER DI PERSONA 5 STRIKERS

I Ladri Fantasma sono pronti per il contrattacco con un nuovissimo trailer. Gioca nei panni del tuo personaggio preferito e porta i Ladri Fantasma ad un livello completamente nuovo in Persona 5 Strikers!

Persona 5 Strikers arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam il 23 febbraio! I giocatori che prenoteranno la Digital Deluxe Edition avranno accesso al gioco quattro giorni prima, il 19 febbraio.

Persona 5 Strikers accompagna i giocatori in un viaggio epico con i Ladri Fantasma, che dovranno affrontare la corruzione che travolge le città di tutto il Giappone. Una vacanza estiva con amici intimi prenderà una svolta improvvisa quando emergerà una realtà distorta; l’obiettivo sarà rivelare la verità e riscattare i cuori di chi è imprigionato al centro della crisi!

Nuova storia e nuove attrazioni: Persona 5 Strikers presenta una storia della campagna ricca e con elettrizzanti combattimenti che creano una vera esperienza Persona. Visita 6 diverse città in tutto il Giappone, prepara stuzzicanti ricette regionali e dai una mano ai bisognosi; poi combatti contro le Ombre per scoprire la fonte della corruzione all'interno dei sotterranei del Metaverso. Entra nella storia che tu sia un nuovo arrivato nella serie o un fan di lunga data!

Combatti con stile: attacca i nemici nel sistema di combattimento ibrido che fonde combattimenti d'azione esplosivi con sequenze di pausa e pianificazione per decidere la tua prossima mossa strategica. Ottieni un vantaggio sui tuoi nemici tendendogli un'imboscata, colpendo le loro debolezze elementali per abbatterli e sferrando il colpo finale con un attacco totale!

Sfrutta tutta la forza dei Ladri Fantasma:tutti i Ladri Fantasma sono completamente giocabili, quindi utilizza le abilità specifiche di ogni personaggio ed evoca le loro Personae per un combattimento fluido ed elegante! Rafforza le loro capacità e combatti con il tuo stile. Ogni personaggio ha il proprio background unico di incantesimi e magie ad ampio raggio per eliminare grandi orde. Hai mai desiderato combattere come un gigantesco gatto autobus? Bene, non cercare oltre. Persona 5 Strikers è perfetto per te.

SEGA ha rivelato i pack ed i bonus pre-order:

Digital Deluxe Edition

Prenota la Digital Deluxe Edition su PlayStation Store, su Nintendo eShop, o sullo Steam Store! La Digital Deluxe Edition include:

Accesso esclusivo al gioco 4 giorni prima, il 19 Febbraio

Bonus Content Digital Download Art Book digitale Soundtrack digitale – Inclusi oltre 40 brani Video Dietro le quinte – Making of the Music “You Are Stronger” e “Towards a Dream”

Persona Legacy BGM Persona 1 e Persona 1 PSP remake Persona 2 Innocent Sin e Persona 2 Eternal Punishment Persona 3 e Persona 3 Portable Persona 4 e Persona 4 Golden

All-out Attack Pack Boost Skills Pack Basic Affinity Skills Pack Ally Buff Skills Pack Armor Pack Persona Points Enemy Debuff Skills Pack



Standard Edition

Prenota Persona 5 Strikers in versione fisica o digitale! Tutti i pre-order daranno l’accesso al Bonus Content Digital Download.

A proposito di Persona 5 Strikers

Alla ricerca di un po 'di riposo e relax, i Ladri Fantasma hanno deciso di iniziare il loro viaggio, fino a quando uno spietato detective di Kyoto chiede il loro aiuto per indagare su una serie di strani casi che si stanno verificando in tutto il Giappone ... se non lo supporteranno, arresterà Joker. Mentre indagano più a fondo nel mistero, scopriranno un altro regno in cui persone innocenti vengono incarcerate e costrette a rinunciare ai desideri del loro cuore per accontentare i capricci del suo sovrano. Nel tipico stile dei Ladri Fantasma, useranno tutto ciò che hanno per liberare i prigionieri, restituire i loro cuori e contrattaccare la corruzione nella battaglia più esplosiva di sempre!

Maggiori informazioni sul gioco sono disponibili sul sito ufficiale:www.atlus.com/p5s

Vedi anche : guardanuovoactiontrailerpersonastrikers