Borderlands 4: nuovo mini-trailer dedicato a Rafa Eso-Soldato

2K e Gearbox Software hanno oggi condiviso un nuovo approfondimento dedicato a uno dei quattro nuovissimi Cacciatori della Cripta che stanno seminando il caos su Kairos in Borderlands 4 !

Nel mini-trailer di Rafa Eso-Soldato, intitolato “YOLT”, potrai scoprire come ha tagliato i ponti con la corporazione Tediore per intraprendere il cammino che lo porterà a diventare un leggendario Cacciatore della Cripta.

- https://www.youtube.com/watch?v=REP1cuGbP-8 -

Borderlands 4 sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, ed è già disponibile per il pre-ordine. Arriverà anche su Nintendo Switch 2 dal 3 ottobre 2025.Maggiori informazioni sui pre-ordini per Switch 2 saranno disponibili prossimamente.