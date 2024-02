USCITE A SORPRESA E DETTAGLI SU NUOVI TITOLI PER NINTENDO SWITCH





L’ultimo Nintendo Direct: Partner Showcase ha presentato titoli con trame complesse, rompicapi stimolanti, azione avvincente e persino del viscoso goo. Questa variegata gamma di giochi di terze parti sarà giocabile su Nintendo Switch nel corso del 2024.

Tra gli annunci più importanti anche Disney Epic Mickey: Rebrushed, un gioco di azione in cui Topolino dovrà affrontare un viaggio epico facendo ricorso al suo spirito d’avventura e a tutta la sua creatività; Grounded, un gioco di sopravvivenza dove il protagonista ha le dimensioni di una formica e deve affrontare pericoli giganteschi; e Super Monkey Ball Banana Rumble, il primo nuovo capitolo della serie in dieci anni.

Nintendo ha inoltre alzato il sipario su Endless Ocean Luminous, un gioco di esplorazione subacquea, e ha annunciato che già a partire da oggi i membri di Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno giocare a cinque classici di Rare. Questi titoli, che includono il gioco per Super NES BATTLETOADS IN BATTLEMANIACS e il gioco per Nintendo 64 Blast Corps, tornano così disponibili su una console Nintendo per la prima volta dalla loro uscita.







Il Nintendo Direct: Partner Showcase completo è disponibile a questo indirizzo: Nintendo Direct: Partner Showcase – 21/02/2024.





Titoli presentati:





-Disney Epic Mickey: Rebrushed: unisciti a Topolino per un viaggio attraverso Rifiutolandia, un mondo ispirato alle classiche storie Disney. Riscopri questa classica avventura a piattaforme in 3D, pubblicata in origine per Wii nel 2010, in un remake che introduce un’ampia gamma di miglioramenti. Oltre alla grafica, le novità includono anche le abilità di Topolino, ora ancora più numerose. I fan dell’originale, e chiunque non veda l’ora di tuffarsi in un’avventura di dimensioni davvero “epiche”, potranno giocare a Disney Epic Mickey: Rebrushed su Nintendo Switch quest’anno.



-World of Goo 2: questo seguito di World of Goo include ancora più goo! Metti alla prova la tua immaginazione e usa creature viscose per costruire ponti, innalzare torri, modificare il terreno e alimentare macchine volanti. Scopri nuovi tipi di Palle Goo con caratteristiche uniche, fatte per esempio di Goo Esplosivo o Gelatina Goo, in più di 64 livelli ambientati in un pericoloso mondo basato sulla fisica. World of Goo 2 arriverà in esclusiva per console il 23 maggio su Nintendo Switch.





-Grounded: sopravvivi, costruisci ed esplora in questo atmosferico gioco di sopravvivenza in cui ti hanno rimpicciolito alle dimensioni di una formica e gli insetti reagiscono alle tue azioni. Gioca in solitaria o unisci le forze con un massimo di tre amici online*1 e affronta i meravigliosi pericoli del giardino di casa tua. Costruisci basi per proteggere le tue risorse e fabbrica nuovi strumenti, armi e armature per migliorare le tue probabilità di sopravvivenza contro minacce di ogni tipo e dimensione. Nella modalità Aree di gioco puoi anche creare e condividere avventure tutte tue. Grounded sbarcherà su Nintendo Switch il 16 aprile.





-Penny’s Big Breakaway: accompagna Penny e Yo-Yo in una nuovissima avventura platform in 3D dai creatori di Sonic Mania. Salta, volteggia, guida e maneggia il filo cosmico in 11 coloratissimi mondi e 40 livelli. Usa gustose prelibatezze per trasformare temporaneamente Yo-Yo, dandogli la capacità di muoversi più rapidamente, proteggere Penny dai pericoli e tanto altro. Sfuggi alla cattura e all’implacabile esercito di pinguini dell’imperatore ricorrendo a una serie di acrobazie e trasformazioni. Poi, mettiti alla prova nella modalità Time Attack e usa le monete che hai ottenuto per sbloccare oggetti bonus, livelli e altro ancora. Penny’s Big Breakaway arriverà su Nintendo Switch oggi stesso.





-Endless Ocean Luminous: fai un respiro profondo e tuffati in un vasto mondo sottomarino che cambia a ogni immersione in questo nuovo titolo della serie Endless Ocean di Nintendo. Esplora i fondali del misterioso Mar velato per conto tuo, o partecipa a spedizioni online*1 per un massimo di 30 giocatori. Ti attendono più di 500 specie di creature marine, alcune delle quali erano ritenute estinte o immaginarie. Dove ti condurranno le tue esplorazioni subacquee? Endless Ocean Luminous approderà su Nintendo Switch il 2 maggio.





-Un quintetto di titoli Rare sbarca su Nintendo Switch: cinque giochi, tutti sviluppati da Rare, si uniranno oggi a Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo*2. I membri di Nintendo Switch Online potranno godersi KILLER INSTINCT e BATTLETOADS IN BATTLEMANIACS come parte del catalogo Super NES – Nintendo Switch Online e SNAKE RATTLE N ROLL e R.C. PRO-AM come parte del catalogo NES – Nintendo Switch Online. Oltre a questi titoli, i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno gustarsi anche la distruzione veicolare di Blast Corps, che si aggiunge al catalogo Nintendo 64 – Nintendo Switch Online.





-STAR WARS: Battlefront Classic Collection: prendi parte a battaglie su ampia scala nell’universo di STAR WARS nei due classici inclusi in questa collezione: STAR WARS Battlefront, pubblicato in origine nel 2004, e il suo seguito, STAR WARS Battlefront II, pubblicato in origine nel 2005. Entrambi, oltre a una campagna per giocatore singolo, includono una modalità multiplayer in locale*3 ed enormi battaglie online*1 per un massimo di 64 giocatori. Pilota leggendarie astronavi e combatti nei panni di personaggi come Luke Skywalker, Anakin Skywalker e Darth Vader. Questa collezione include anche i personaggi giocabili aggiuntivi Kit Fisto e Asajj Ventress e mappe bonus come Jabba’s Palace, Bespin: Cloud City e Yavin 4: Arena. STAR WARS: Battlefront Classic Collection arriverà su Nintendo Switch il 14 marzo. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.





-SOUTH PARK: SNOW DAY!: fai squadra con Cartman, Stan, Kyle e Kenny per salvare la città in questo gioco d’azione co-op. Personalizza il tuo Novellino e fatti strada attraverso le strade innevate di South Park in solitaria o insieme a un massimo di tre amici*1 in questa storia tutta nuova. Usa una varietà di armi e devastanti abilità speciali in un’avventura che ti vedrà salvare il mondo e saltare un giorno di scuola. SOUTH PARK: SNOW DAY! arriverà su Nintendo Switch il 26 marzo. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.





-Another Crab’s Treasure: trasformati in un paguro e riprenditi il tuo prezioso guscio in un’epica caccia al tesoro attraverso un oceano inquinato. Usa tutto ciò che trovi, da lattine a scatole di cartone, per proteggerti da una serie di avidi nemici e tutte le altre minacce che ti attendono al varco su questi pericolosi fondali. Trova più di 60 gusci, che ti permetteranno di usare una serie di abilità per difenderti, e migliora la tua abilità nei combattimenti con potenti tecniche che potrai apprendere dagli altri abitanti del mare. Another Crab’s Treasure approderà su Nintendo Switch il 25 aprile.





-Contra: Operation Galuga: fatti strada attraverso questa rivisitazione di un classico degli anni ‘80, con una grafica moderna, un gameplay aggiornato ed esplosivi combattimenti co-op. Contra: Operation Galuga sbarcherà su Nintendo Switch il 12 marzo. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop, dove troverai anche una demo gratuita del gioco.







-Pepper Grinder: questo platform d’azione ha come protagonista Pepper, una girovaga con la passione dei tesori. Armata della sua fidata trivella, Pepper può scavare attraverso l’acqua e il terreno, controllare macchine e persino polverizzare i nemici mentre cerca di riappropriarsi della sua fortuna perduta. Cimentati con insidiose piattaforme, affronta i boss, potenziati con i tesori e scopri livelli nascosti. Pepper Grinder approderà su Nintendo Switch il 28 marzo. Scopri il suo coloratissimo mondo con la demo gratuita disponibile a partire da oggi nel Nintendo eShop.





-Pacchetto di espansione Suika Game Multi-Player Mode: con questo DLC*4 a pagamento, in Suika Game arrivano le battaglie in locale per due giocatori. Prossimamente verrà inoltre aggiunta anche una modalità multiplayer online. Goditi i frutti del tuo lavoro nella modalità Original e scopri le nuove modalità Time Limit e Attack. Questo DLC per Suika Game sarà disponibile da oggi su Nintendo Switch. I nuovi giocatori potranno anche acquistare il gioco e il DLC in un unico pacchetto, disponibile da oggi nel Nintendo eShop.





-Pentiment: avventurati nella Baviera del XVI secolo e prendi decisioni che avranno un impatto profondo sulla vita di una piccola comunità per anni a venire. Entra in un vivido mondo illustrato che trae ispirazione da manoscritti miniati e xilografie medievali e fai la conoscenza di un variegato cast di personaggi nella cittadina di Tassing e nella vicina abbazia di Kiersau. Trova la tua strada attraverso quegli anni burrascosi in Pentiment, in arrivo su Nintendo Switch il 22 febbraio.





-Tales of Kenzera: ZAU: parti per un’emozionante avventura ispirata ai ricchi miti delle culture Bantu. Nei panni di Zau, devi affrontare le tue emozioni per dimostrarti degno di diventare un Nganga, o sciamano, e recuperare l’anima di tuo padre. Sfrutta i poteri cosmici del sole e della luna per affrontare le splendide ma insidiose terre di Kenzera insieme al Dio della Morte. Tales of Kenzera: ZAU arriverà su Nintendo Switch il 23 aprile. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.





-ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist: esplora una mappa interconnessa piena di segreti e intrighi in questo seguito di ENDER LILIES: Quietus of the Knights. Azione, avventura e una storia di distruzione e rinascita attendono Lilac e i suoi compagni. Sconfiggi boss, ottieni nuove abilità, trasforma i nemici in utili alleati e rafforza i legami con i tuoi compagni lungo la strada. Quali misteri ti attenderanno in questa terra mistica, considerata la fonte di tutta la magia? ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist sbarcherà su Nintendo Switch quest’anno.





-Super Monkey Ball Banana Rumble: AiAi e i suoi amici fanno il loro ritorno in una nuova avventura della serie Super Monkey Ball. Personalizza il tuo personaggio scegliendo fra più di 300 opzioni, rotola attraverso più di 200 livelli, sorpassa i rivali con la nuova mossa scatto rotante, gioca in co-op con gli amici*3 nella nuovissima modalità Avventura e, per la prima volta nella storia della serie, divertiti online*1 insieme a un massimo di altri 15 giocatori. Super Monkey Ball Banana Rumble arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 25 giugno. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.





-Monster Hunter Stories: diventa un Rider e fai amicizia con innumerevoli mostri della serie Monster Hunter in questa versione aggiornata di un RPG classico. Pubblicato in origine per Nintendo 3DS nel 2017, Monster Hunter Stories per Nintendo Switch include una grafica in alta risoluzione, un nuovo doppiaggio in inglese e giapponese, una modalità museo con musica e illustrazioni del gioco e contenuti aggiuntivi precedentemente disponibili solo in Giappone. Monster Hunter Stories atterrerà su Nintendo Switch quest'estate.





-Pocket Card Jockey: Ride On!: questo acclamato mix di solitario e ippica galoppa su Nintendo Switch. Lanciati verso il traguardo giocando a solitario e aiuta il tuo cavallo a sbaragliare gli avversari. Vincendo le gare potrai aggiungere altri cavalli alla tua scuderia. Questa versione include nuove regole che rendono l’azione ancora più strategica, comodi comandi basati sui controller Joy-Con e segmenti di gara ricreati in 3D. Competi online*1, gioca al tuo ritmo o limitati ad allevare e collezionare graziosi cavalli. La versione completa di Pocket Card Jockey: Ride On! e una demo gratuita saranno disponibili da oggi nel Nintendo eShop.





-Shin Megami Tensei V: Vengeance: fatti strada attraverso un mondo post apocalittico in questa versione definitiva di Shin Megami Tensei V. Ti attendono due percorsi narrativi completi, inclusa una storia del tutto inedita con nuove ambientazioni e demoni, in cui le tue scelte determineranno il fato di tutta l’esistenza. Affronta profondi dilemmi morali e scopri una drammatica storia di vendetta, o esplora la saga originale di Shin Megami Tensei V. Quale cammino sceglierai? Shin Megami Tensei V: Vengeance sbarcherà su Nintendo Switch il 21 giugno.





-Arranger: A Role-Puzzling Adventure: segui la storia di Jemma, ragazza ribelle di una piccola cittadina, in un viaggio di autoscoperta in questo puzzle game di avventura. Quando Jemma si sposta, l'intero mondo si muove con lei, creando un allegro senso di caos e un flusso regolare di piccoli rompicapi ben studiati da risolvere. Personalizza la tua esperienza con varie opzioni di assistenza e immergiti nella storia grazie a un esuberante stile artistico a vignette. Arranger: A Role-Puzzling Adventure sbarcherà su Nintendo Switch quest’estate.





-Unicorn Overlord: riconquista il tuo trono insieme ai tuoi fedeli alleati in questo GdR fantasy tattico di Vanillaware. Recluta un grande esercito con più di 60 personaggi diversi, da umani a elfi passando per enormi belve e creature angeliche, e attraversa un vibrante mondo in puro stile Vanillaware mentre compi gesta eroiche nelle cinque nazioni del gioco. Unicorn Overlord arriverà su Nintendo Switch l’8 marzo. Prova subito la demo gratuita e trasferisci i tuoi progressi nel gioco completo se decidi di acquistarlo.





-GUNDAM BREAKER 4: crea il tuo Gundam definitivo e controllalo in una serie di missioni di combattimento. Sconfiggi i nemici, recupera i loro pezzi e aggiungi nuove abilità. Poi, combina le parti di più di 250 kit base per personalizzare il tuo Gunpla con la più grande selezione di Mobile Suit e pezzi di qualsiasi altro gioco della serie Gundam Breaker pubblicato finora. Potrai anche esporre i tuoi modelli e fotografarli nella Modalità diorama. Esprimi il tuo stile e preparati a combattere. Distruggi, costruisci e combatti in GUNDAM BREAKER 4, in arrivo su Nintendo Switch quest'anno.





-FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo: è in arrivo un nuovo capitolo della serie FANTASY LIFE! Alternati a piacimento tra 14 diversi ruoli, chiamati mestieri, ed esplora una nuova isola ricca di misteri. Costruisci la tua città nel presente e avventurati nel passato. Ritrova personaggi familiari e scopri i segreti di quest’isola in rovina. Fino a quattro giocatori possono anche unire le forze online*1. FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo arriverà su Nintendo Switch il 10 ottobre.





-SWORD ART ONLINE Fractured Daydream: avventurati in una versione distorta del mondo di SWORD ART ONLINE che esiste oltre i ricordi, il tempo e lo spazio in questo nuovo capitolo della serie, giocabile in solitaria e in co-op*1 online. Scegli un ruolo selezionando uno dei tuoi personaggi di SWORD ART ONLINE preferiti e tuffati in raid per 20 giocatori per sconfiggere potenti nemici. Personalizza il tuo personaggio, partecipa a missioni con gli amici e affronta raid di alto livello. SWORD ART ONLINE Fractured Daydream sbarcherà su Nintendo Switch quest'anno.





-Kingdom Come Deliverance - Royal Edition: l’acclamato RPG d’azione medievale sbarca su Nintendo Switch. Gioca nei panni di Henry e immergiti in un vasto mondo aperto ricco di combattimenti impegnativi, maestosi castelli e lussureggianti foreste. Migliora le tue abilità, forgia il tuo equipaggiamento e supera le missioni in tanti modi diversi: combatti, spia, seduci, minaccia, persuadi o corrompi. Affronta le conseguenze delle tue decisioni che influenzano il mondo che ti circonda. Kingdom Come Deliverance – Royal Edition, che include il gioco completo Kingdom Come Deliverance e tutti i suoi DLC, sarà disponibile su Nintendo Switch dal 15 marzo. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.





-Snufkin: Melody of Moominvalley: riporta l’armonia nella Valle dei Mumin in questa ricca avventura musicale che cattura l’essenza delle storie dei Mumin. Nella valle sono sorti uno dopo l'altro orribili parchi che hanno sconvolto il paesaggio e la sua natura armoniosa. Nei panni di Tabacco, dovrai togliere cartelli e far cadere statue mentre cerchi con tutte le tue forze di ripristinare la natura, ponendo fine ai piani dell'operoso Guardiano del Parco. Immergiti in uno splendido paesaggio sonoro che include musiche e melodie composte in collaborazione con il gruppo post-rock islandese Sigur Rós e attraversa la Valle dei Mumin in Snufkin: Melody of Moominvalley, in arrivo su Nintendo Switch il 7 marzo. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.





-Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!: vivi il mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in un gioco da tavolo! Seleziona un personaggio familiare e lancia i dadi per far proseguire il tuo viaggio su tabelloni ispirati a celebri ambientazioni dell’anime. Ogni tabellone ha una versione diurna e notturna. Gioca a una varietà di eventi e minigiochi di giorno per prepararti alla notte. Al tramonto si apre la caccia ai demoni! Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! arriverà su Nintendo Switch il 26 aprile.





