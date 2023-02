Nintendo Direct 08.02.2023

Nel corso di un nuovo Nintendo Direct, appena concluso, Nintendo ha presentato una vasta gamma di titoli in arrivo suNintendo Switch nella prima metà del 2023.

Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch, una versione rimasterizzata in HD diMetroid Prime per Nintendo GameCube, sarà disponibile in versione scaricabile nel Nintendo eShop poco dopo la fine della presentazione, mentre la versione su scheda arriverà nei negozi il 3 marzo.

Nintendo ha inoltre annunciato che un catalogo crescente di classici selezionati per Game Boy, composto inizialmente da nove titoli, si unirà al servizioNintendo Switch Online al termine della presentazione. Anche il servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo si arricchirà di una selezione crescente dititoli per Game Boy Advance, formata all’inizio da sei classici che saranno disponibili poco dopo la fine della presentazione.

Anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’imminente seguito diThe Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato tra i protagonisti del Nintendo Direct di stasera. Le immagini dedicate al gameplay della nuova avventura di Link hanno presentato le isole che fluttuano sopra Hyrule, armi del tutto inedite e veicoli misteriosi. Il primo trailer del gameplay di Pikmin 4, il nuovo capitolo della serie in cui i giocatori si cimentano con ostacoli di vario tipo mentre guidano una truppa di minuscole creature su un pianeta alieno, ha svelato un cane spaziale, i Pikmin gelati e tanti altri dettagli. Pikmin 4 sbarcherà su Nintendo Switch il 21 luglio 2023.

