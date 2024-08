INDIE WORLD / NINTENDO DIRECT: PARTNER SHOWCASE

Oggi, per la prima volta, Nintendo ha pubblicato due presentazioni consecutive con un Indie World e un Nintendo Direct: Partner Showcase, annunciando una carrellata di titoli di editori e sviluppatori di terze parti, tutti pronti a sbarcare su Nintendo Switch nell’inverno 2024 e oltre.

L’Indie World ha dato il via alle danze con una serie di aggiornamenti e annunci. Tra di essi: l’uscita di Pizza Tower, una frenetica avventura platform in 2D in arrivo oggi, e quella di Balatro: Friends of Jimbo, un aggiornamento gratuito per il noto gioco di costruzione di mazzi a tema poker ugualmente disponibile oggi, oltre all’annuncio di Coffee Talk Tokyo, un nuovissimo capitolo della serie Coffee Talk, in arrivo su Nintendo Switch nel 2025.

Subito dopo è stato trasmesso un Nintendo Direct: Partner Showcase, con i riflettori puntati sul lancio dell’acclamato Yakuza Kiwami, un action-adventure che sbarcherà su Nintendo Switch il 24 ottobre. La presentazione ha dato ampio spazio anche ad altri titoli, tra cui Tetris® Forever, celebrazione dell’iconica serie di Tetris, in arrivo nel 2024; il pompatissimo Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, pronto a far sudare tutti dal 5 dicembre; MySims: Bundle Relax, una nuova raccolta di giochi dell’adorabile serie di simulazione di vita in arrivo il 19 novembre; Sid Meier’s Civilization VII, con il quale sarà possibile riscrivere la storia su Nintendo Switch a partire dall’11 febbraio 2025, e molto altro ancora.

Inoltre, sono seguiti degli aggiornamenti su alcuni titoli come STAR WARS: Hunters™, sparatutto di combattimento stile arena a squadre, e DRAGON QUEST III HD-2D Remake, un classico RPG fantasy. Tra i vari annunci è stata presentata anche un’anteprima del Minievento Fine dell’estate di Disney Dreamlight Valley.

Per vedere interamente le presentazioni Nintendo Direct: Partner Showcase e Indie World, visitate Indie World e Nintendo Direct: Partner Showcase – 27/08/2024.

Seguono informazioni dettagliate su tutti i giochi inclusi nella presentazione Indie World:

Pizza Tower: in questa avventura platform a ritmi vertiginosi dovrai correre, esplorare e ottenere punteggi record... oltre a fare scorpacciate di pizza, naturalmente! Peppino Spaghetti ha una missione ben precisa: distruggere la Pizza Tower del titolo per salvare il suo ristorante dal più completo fallimento. Lanciati a tutta velocità tra gli sgangherati piani della torre, spazzando via i nemici lungo il tuo percorso e adattandoti a una serie di ostacoli e trasformazioni. Segui Peppino nella sua folle corsa distruttiva e immergiti in scenari 2D stilizzati in pixel art tipici dei cartoni anni ‘90 quando Pizza Tower uscirà su Nintendo Switch oggi stesso.

: in questo aggiornamento gratuito*1 di , acclamato roguelike di costruzione di mazzi, i giocatori potranno usare mazzi di carte ispirate a quattro famosi videogiochi, formare mani di poker ancora più illegali, scoprire jolly in grado di stravolgere le partite e attivare combo adrenaliniche e stravaganti. L’aggiornamento include carte ispirate a , , e – ognuna con il proprio stile grafico basato sui rispettivi giochi di origine. sbarcherà su Nintendo Switch oggi stesso. Coffee Talk Tokyo: la visual novel Coffee Talk Tokyo è il nuovo capitolo della premiata serie Coffee Talk . I giocatori vestono i panni del gestore di un bar di Tokyo aperto fino a notte fonda, dove i clienti non sono sempre umani, ma i loro problemi lo sono più che mai. Accogli i nuovi clienti, confortali con le tue bevande e presta orecchio alle loro commoventi storie... il tutto sulle note di rilassanti brani originali lo-fi scritti dal compositore della serie, Andrew Jeremy. Coffee Talk Tokyo è pronto a diffondere il suo aroma su Nintendo Switch nel 2025.

Oltre ai giochi citati sopra, la presentazione ha mostrato anche un breve montaggio dedicato ad altri titoli indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch:

The Plucky Squire: un incantevole action-adventure in arrivo il 17 settembre, in cui dei personaggi di fiabe devono saltare tra mondi 2D e 3D per risolvere enigmi e affrontare dei nemici.

Seguono informazioni dettagliate su tutti i giochi inclusi nella presentazione Nintendo Direct: Partner Showcase:

Yakuza Kiwami: fai ritorno dove tutto è cominciato. Il leggendario picchiaduro acclamato dalla critica che ha dato vita all’iconica serie Yakuza è arrivato. Immergiti in un moderno e realistico quartiere dei divertimenti giapponese, chiamato Kamurocho, sullo sfondo di una drammatica storia in cui dovrai combattere nelle strade, facendo ricorso a vari stili di combattimento, armi improvvisate e mosse finali distruttive. Yakuza Kiwami arriverà su Nintendo Switch il 24 ottobre.

Tetris® Forever: entra in un museo virtuale di Tetris e festeggia il 40º anniversario di una leggenda dei videogiochi. Tetris Forever raccoglie titoli classici che fanno parte della lunga e illustre storia della serie, tra cui la versione originale del 1988 per Famicom di Tetris , Tetris 2 + Bombliss , Tetris Battle Gaiden e altri. Ma non è tutto! È presente anche una modalità tutta nuova chiamata Tetris Time Warp , in cui alternerai tra vari stili di gioco della serie. La raccolta include anche documentari esclusivi, reperti digitali e sequenze temporali interattive. Tetris Forever è in arrivo su Nintendo Switch questo inverno. Inoltre, la versione per NES di Tetris si unirà al catalogo di Nintendo Switch Online*5 nel corso dell’inverno, mentre sempre in inverno partirà un nuovo evento di Tetris 99 Grand Prix*5.



Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer: niente dà più vigore alla propria routine di allenamento quotidiana che avere un istruttore personale tutto per sé. Prendi parte a un allenamento rapido, affronta Pratica ai guantoni e altro ancora. Puoi persino partecipare a una sessione di Boxe da seduti. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer arriverà su Nintendo Switch il 5 dicembre.

MySims: Bundle Relax: una nuova raccolta di due amati giochi MySims. Stringi amicizia con amabili personaggi, tuffati in avventure creative e personalizza la tua città in MySims e MySims Kingdom . Questi giochi sono il mix ideale tra una rilassante simulazione di vita e avvincenti elementi narrativi. MySims: Bundle Relax farà il suo debutto in esclusiva per Nintendo Switch il 19 novembre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.



Sid Meier’s Civilization VII: rivivi la storia... o creala a tuo piacimento. La classica serie di giochi di strategia fa il suo ritorno. I giocatori avranno nuovamente la possibilità di costruire meraviglie architettoniche ed espandere territori in tutto il mondo. Questa volta, la storia si arricchisce di un nuovo personaggio: la condottiera giapponese Himiko, direttamente dal terzo secolo. Riuscirai a creare un impero capace di durare nel tempo oppure crollerà miseramente finendo nell’oblio? Dipende tutto da te. Sid Meier’s Civilization VII sarà disponibile su Nintendo Switch l’11 febbraio 2025. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake: grazie a una rivisitazione graficamente mozzafiato dell’RPG originario, DRAGON QUEST III HD-2D Remake ti riporterà agli albori della trilogia di Erdrick. Questa versione moderna include nuove incredibili funzioni, tra cui nuove possibilità per personalizzare l’aspetto dei personaggi, contenuti esclusivi non presenti nel titolo originale e perfino una “vocazione domamostri” nuova di zecca. Avventurati in un vasto mondo ed esplora città , grotte e dungeon mentre combatti per la tua sopravvivenza contro fantastiche creature in questa avventura a turni. DRAGON QUEST III HD-2D Remake è disponibile per il preordine sul Nintendo eShop a partire da oggi e arriverà su Nintendo Switch il 14 novembre.



Goat Simulator 3: vesti i panni di una scatenata capra in questa divertentissima avventura sandbox. Completa sfide e missioni di ogni tipo oppure combinane di cotte e di crude... dipende tutto da te e dalla tua capra. Invita i tuoi amici a unirsi all’azione con la modalità multiplayer online*3 oppure in modalità schermo condiviso in locale*4. Goat Simulator 3 sarà disponibile nel Nintendo eShop oggi stesso, con una versione su scheda del gioco in arrivo a novembre.

SpongeBob Squarepants™: The Patrick Star Game: finalmente per Patrick Stella è arrivato il momento di essere protagonista di un gioco tutto suo! Ambientato in un vasto open world in cui tutta Bikini Bottom sarà a tua disposizione, SpongeBob Squarepants™: The Patrick Star Game ti permetterà di andare alla ricerca di tesori sepolti, scatenare la tua furia nella Stanza della rabbia della Signora Puff e prendere parte a sfide e missioni proposte da Sandy, Mr. Krab e SpongeBob in persona. SpongeBob Squarepants™: The Patrick Star Game sarà disponibile il 4 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Capcom Fighting Collection 2: è ora di fare sul serio! Capcom offre a tutti gli appassionati la possibilità di rivivere le emozioni di otto suoi classici picchiaduro, tra cui Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 , Power Stone , Power Stone 2 , Plasma Sword: Nightmare of Bilstein e altri. Con il suo stile di gioco unico, che spazia dai classici scontri faccia a faccia a lotte in multiplayer*4 in vasti ambienti, Capcom Fighting Collection 2 si farà strada a suon di colpi su Nintendo Switch nel 2025. MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics: gli eroi più potenti della Terra, combattenti allenati al massimo, i cattivi più malvagi e creature impossibili da definire si daranno ufficialmente appuntamento il 12 settembre (versione scaricabile) e il 22 novembre (versione su scheda) in sette amati giochi: X-MEN CHILDREN OF THE ATOM , MARVEL SUPER HEROES , X-MEN VS. STREET FIGHTER , MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER , MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES , MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes e addirittura il classico arcade da sala giochi THE PUNISHER . MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics è disponibile per il preordine sul Nintendo eShop oggi stesso.



Castlevania Dominus Collection: tre dei titoli più apprezzati dai fan della serie Castlevania, pubblicati in origine per Nintendo DS, risorgono in un’unica raccolta. Preparati a fare a brandelli orde di mostri, avventurarti in oscuri corridoi e combattere il male nel corso dei secoli in tre classiche avventure platform. Ancora una volta affronterai Dracula e i suoi terrificanti scagnozzi in Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin, Castlevania: Order of Ecclesia e in due versioni del classico da sala giochi che ha dato origine a tutto: Haunted Castle – quella originale e una versione rivisitata. Castlevania Dominus Collection sbarcherà su Nintendo eShop oggi stesso.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2: seguito in visualizzazione classica della spaventosa serie di giochi di sopravvivenza precedentemente uscita in formato VR, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 ti mette nei tremanti panni di un impiegato della Fazbear, le cui capacità di gestione e... sopravvivenza verranno messe a dura prova. Minigiochi affascinanti, grafica accattivante e classici spaventi... Come finirà la tua prima notte di lavoro? Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 ti farà saltare di paura su Nintendo Switch questo inverno.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Ruin: in questo DLC*2 gratuito per Five Nights at Freddy’s: Security Breach impersonerai Cassie, una Faz-fanatica che dovrà avventurarsi nelle oscure profondità del fatiscente Pizzaplex per salvare il suo migliore amico, Gregory. Riusciranno a fuggire dalle rovine tutti interi? Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Ruin si intrufolerà su Nintendo Switch quest’anno.

Rune Factory: Guardians of Azuma: in questa reinterpretazione di Rune Factory dovrai affidarti alle forze della natura per ripristinare la regione e le divinità della nazione orientale di Azuma. Sfrutta i tuoi poteri di Earth Dancer per combattere forze malvagie, ricostruisci villaggi a tema stagionale per spingere gli abitanti a farvi ritorno, vivi appieno la vita rurale e approfondisci le tue relazioni in questa nuovissima avventura targata Rune Factory. Rune Factory: Guardians of Azuma arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2025.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land: incentrato sul concetto di “ricordi”, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land è un JRPG che ti mette nei panni di una nuova protagonista, Yumia, mentre si prepara ad affrontare il proprio passato in questa meravigliosa avventura JRPG fantasy. Potenzia le tue abilità , sconfiggi i nemici ed esplora un immenso mondo aperto. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land uscirà su Nintendo Switch nella prima parte del 2025.

Tales of Graces f Remastered: nei panni di Asbel Lhant, ti imbarcherai ancora una volta in un viaggio attraverso Ephinea per impedire lo scoppio di un conflitto fra tre regni che cercano di assumere il controllo del pianeta. Originariamente pubblicato per Nintendo Wii, questo classico RPG torna con una grafica migliorata e una funzione di salvataggio automatico che faranno la gioia sia dei veterani, sia dei nuovi giocatori. Tales of Graces f Remastered uscirà il 17 gennaio 2025.

Star Overdrive: risolvi enigmi, affronta nemici spaventosi e scatena i poteri del Keytar in questa avventura intergalattica. In Star Overdrive sarai alla guida di un hoverboard ipersonico su un remoto pianeta, con cui esplorerai biomi alieni in un’avventura d’azione open world 3D in terza persona. Dovrai fare ricorso a tutta la tua creatività per superare le sfide che ti attendono e accrescere i poteri derivanti dal Keytar. Star Overdrive arriverà in esclusiva temporale per Nintendo Switch nel 2025.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars: la leggendaria serie RPG è tornata, con versioni completamente rimasterizzate di Suikoden I e Suikoden II. Incontra e recluta fino a 108 alleati, rafforza la tua base, espandi la tua sfera di influenza e unisciti ai tuoi alleati per lottare per la giustizia. In questa raccolta potrai fare ricorso a intuitive meccaniche di combattimento a turni e sfruttare nuove funzioni di gioco, tra cui la possibilità di automatizzare gli scontri con un solo pulsante e velocizzare i combattimenti. Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sarà disponibile sul Nintendo eShop il 6 marzo 2025.

Oltre ai giochi citati sopra, la presentazione ha mostrato anche un montaggio dedicato ad altri titoli di terze parti in arrivo per Nintendo Switch, tra cui:

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st: una saga RPG a turni, in cui ti avventurerai alla ricerca di un padre scomparso mentre affronti temibili belve, in arrivo nel 2025. Worms Armageddon: Anniversary Edition: il 26 settembre faranno ritorno i nostri distruttivi amici striscianti armati fino ai denti, in questa versione rimasterizzata del classico titolo di scontri a turni del 1999. S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy: sopravvivi, esplora e combatti in questa iconica raccolta di sparatutto in prima persona. Addentrati nella zona di alienazione di Chernobyl e riporta alla luce i suoi segreti nella raccolta di S.T.A.L.K.E.R. , in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch a novembre. Disney Dreamlight Valley: l’avventurosa simulazione di vita di Disney e Pixar rivela il suo magico evento di gioco chiamato “Fine dell’estate”. Afferra il tuo binocolo e scandaglia la valle alla ricerca di speciali marshmallow, per creare gustosi dolcetti e ottenere ricompense esclusive. L’evento si svolgerà dal 4 al 26 settembre.



STAR WARS: Hunters™: il picchiaduro competitivo stile arena ambientato nell’universo di Star Wars scalda i motori in vista di una nuova stagione, che comincerà il 26 settembre. Preparati a fare la conoscenza di un nuovissimo sfidante dell’arena: Pilbush, l’ewok esplosivo.

LEGO® HORIZON ADVENTURES™: il misterioso mondo di Horizon rivisto in chiave LEGO sbarcherà su Nintendo Switch nell’inverno 2024.

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings™ Game: in questa rilassante simulazione di vita potrai creare un Hobbit tutto tuo, decorare la tua casa Hobbit, prenderti cura del tuo giardino, pescare e fare tutto ciò che un buon Hobbit farebbe. In arrivo nell’inverno 2024.

EA SPORTS FC ™ 25: offre nuovi modi di giocare e vincere per il club. Gioca a Rush 5 vs 5, un nuovo modo di divertirti in sfide frenetiche a ranghi ridotti con gli amici*3*4 nelle modalità Football Ultimate Team™, Club e Calcio d’inizio. In arrivo su Nintendo Switch il 27 settembre. I preordini sono già aperti.

offre nuovi modi di giocare e vincere per il club. Gioca a Rush 5 vs 5, un nuovo modo di divertirti in sfide frenetiche a ranghi ridotti con gli amici*3*4 nelle modalità Football Ultimate Team™, Club e Calcio d’inizio. In arrivo su Nintendo Switch il 27 settembre. I preordini sono già aperti. Disney Epic Mickey: Rebrushed: un fedele remake del coloratissimo platform 3D con protagonista Topolino, in arrivo il 24 settembre.

un fedele remake del coloratissimo platform 3D con protagonista Topolino, in arrivo il 24 settembre. FUNKO FUSION: raduna tutti i tuoi eroi della cultura pop in un enorme parco giochi in continua evoluzione basato su luoghi e paesaggi iconici, in arrivo nell’inverno 2024.

raduna tutti i tuoi eroi della cultura pop in un enorme parco giochi in continua evoluzione basato su luoghi e paesaggi iconici, in arrivo nell’inverno 2024. Just Dance 2025 Edition: che la festa abbia inizio! Nuove canzoni, nuove mosse e nessuna scusa per non scendere in pista. In arrivo il 15 ottobre.

Oggi, in una doppia presentazione, Nintendo ha trasmesso in diretta sia un Indie World che un Nintendo Direct: Partner Showcase. Le due presentazioni hanno puntato i riflettori su una vasta selezione di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2024 e oltre. I protagonisti del Nintendo Direct: Partner Showcase hanno incluso Yakuza Kiwami, il cui lancio è previsto per il 24 ottobre, Tetris® Forever, in arrivo nel 2024, e DRAGON QUEST III HD-2D Remake, che uscirà il 14 novembre. I titoli in evidenza nell’Indie World hanno incluso Pizza Tower e Balatro: Friends of Jimbo, entrambi disponibili da oggi. Inoltre, è stato annunciato Coffee Talk Tokyo, in arrivo nel 2025.

