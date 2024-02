Starfield con AMD FSR 3

Prestazioni più elevate e una grafica straordinaria





La famosa tecnologia open-source AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) è ora disponibile nella versione PC di Starfield di Bethesda Game Studios e assicura una grafica straordinaria oltre a un incremento delle prestazioni fuori dal comune. L’aggiornamento è stato pubblicato oggi su Steam .

AMD FSR 3 si avvale di una combinazione di tecnologia di upscaling temporale a super risoluzione e generazione avanzata di fotogrammi per aumentare in modo significativo il frame rate nei titoli che lo supportano, come Starfield e altri, offrendo esperienze di gioco di alta qualità e prestazioni su un’ampia gamma di hardware, comprese le soluzioni della concorrenza.

In Starfield, i giocatori possono sperimentare frame rate fino a 1,9 volte superiori attivando la generazione di fotogrammi FSR 3, oltre all’aumento delle prestazioni dovuto all’upscaling. Per attivare l’FSR 3, i gamer devono andare in Impostazioni schermo > selezionare l’opzione di upscaling desiderata > regolare la Scala della risoluzione di rendering per impostare il livello di qualità dell’upscaling > attivare la Frame Generation.

“È stato fantastico collaborare con AMD per Starfield e siamo entusiasti di continuare a farlo introducendo FSR 3 per la generazione di fotogrammi”,

dichiara Todd Howard, Game Director di Starfield. “Grazie a soluzioni come questa, stiamo vivendo una nuova era per i giochi, in cui hardware e software possono operare in sinergia per raggiungere nuovi livelli di velocità e immersione”.