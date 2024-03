AMD annuncia FSR 3.1 e rilascia AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1

Oggi, in occasione della Game Developers Conference (GDC), AMDpresenta FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, l’ultima versione della famosa tecnologia di upscaling e frame generation open-source.

Dopo il successo di AMD FSR 3, integrato in titoli comeAvatar Frontiers of Pandora, Like a Dragon: Infinite Wealth, Starfield,The Thaumaturge e altri, AMD FSR 3.1 offre una serie di aggiornamenti chiave:

L’upscaling migliora la qualità visiva in alcune situazioni, assicurando una maggiore stabilità temporale (riduzione di sfarfallii e/o tremolii), migliore mantenimento dei dettagli e riduzione di ghosting e “fizziness”.

Disaccoppiamento dell’upscaling dalla generazione di frame , consentendo alla tecnologia di frame generation AMD FSR 3.1 di lavorare con altre soluzioni di upscaling.

Supporto per Vulkan e kit di sviluppo per i videogiochi della Xbox.

La nuova API FidelityFX facilita il debug degli sviluppatori e garantisce la compatibilità con le future versioni di FSR.

Forniremo ulteriori informazioni quando AMD FSR 3.1 sarà disponibile per gli sviluppatori su GPUOpen e i giochi che lo supportano saranno disponibili.

Inoltre, AMD ha presentato AMD Software: Adrenalin Edition 24.3.1, che offre il supporto per Dragon’s Dogma 2, Horizon Forbidden West™ Complete Edition e Outpost: Infinity Siege, e quello esteso di HYPR-Tuned per Dragon’s Dogma 2, Diablo IV, Ghostrunner 2 e Suicide Squad: Kill the Justice League.Quando AMD HYPR-RX è abilitato su un gioco HYPR-Tuned, AMD RSR o FSR (se supportati nel gioco) saranno automaticamente attivati, oltre ad abilitare AMD Radeon Anti-Lag e AMD Radeon Boost per fornire un ulteriore aumento delle prestazioni e latenza ridotta.È un momento eccezionale per i giocatori che desiderano ottenere la migliore esperienza possibile per potenziare il proprio dispositivo e godere delle incredibili prestazioni, caratteristiche e valore delle schede grafiche Radeon.