Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara De Santi lascia lo studio e nessuna scelta per Brando

Nella registrazione di "Uomini e Donne" del 20 febbraio 2024, il programma di Maria De Filippi ha visto momenti di tensione che hanno portato a un addio inaspettato. Barbara De Santi ha lasciato lo studio dopo un'accesa discussione con Ernesto Russo, cavaliere che precedentemente aveva corteggiato Ida Platano. La lite è scoppiata a seguito di un mancato appuntamento esterno tra i due, con accuse reciproche di cercare visibilità nel programma.

Nel corso della stessa registrazione, Brando, uno dei tronisti, non ha ancora effettuato la sua scelta, nonostante le aspettative. Ha portato in esterna solo Beatriz, suscitando il malcontento di Raffaella, che ha espresso in studio la sua frustrazione. Raffaella ha dichiarato di non voler più fare nulla per Brando, che ora dovrà dimostrare il suo interesse.

Ida Platano, dal canto suo, ha preferito portare in esterna Pierpaolo, decisione che ha causato il disappunto di Mario, un altro corteggiatore, che ha sottolineato l'impossibilità di conoscerla a fondo senza uscite condivise. Nonostante ciò, Ida ha deciso di ballare con Mario, lasciando aperta la questione.

Questi eventi hanno segnato l'ultima registrazione di "Uomini e Donne", mostrando come il percorso verso l'amore nel popolare dating show possa essere imprevedibile e carico di emozioni.