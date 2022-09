IFA 2022: LG PRESENTA IL CONCEPT LIFE, REIMAGINED

L'azienda presenta prodotti e servizi

pensati per offrire nuove possibilità ed esperienze nella vita quotidiana

In occasione di IFA 2022, LG presenta un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche smart progettate per soddisfare le esigenze e i gusti dei consumatori in tutto il mondo.Rispondendo al tema "Life, Reimagined", l'aziendaintrodurrànuovi prodotti e servizi sviluppati mettendo al centro il consumatore per offrirgli esperienze quotidianecompletamente nuove.

Entrando nello stand di LG presso la Hall 18 di Messe Berlin, i visitatori saranno accolti dal maestoso TV OLED evo Gallery Edition da 97”, il TV OLED più grande al mondo.Il modello G2 da 97” aggiunge una dimensione completamente nuova all'intrattenimento domestico grazie alla qualità d'immagine della tecnologia OLED, alle avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini basate sull'AI e alle dimensioni sbalorditive. In fiera saranno inoltre esposti gli altri televisori premium con schermi grandi e ultra-grandi di LG, tra cui il pluripremiato TV LG SIGNATURE OLED 8K da 88” e lo straordinario LG Micro LED 4K da 136” (3.840 x 2.160). Questa innovativa soluzione per l'home entertainment offre una qualità d'immagine eccellente su una scala spettacolare, abbinando pixel autoilluminati di dimensioni micrometriche a un design modulare.

I visitatori dello stand LG avranno anche l'opportunità di vivere una coinvolgente esperienza di gioco nella zona Flex Arcade. All'interno dell’area, saranno presenti diverse postazioni di gioco dove sarà possibile provare nuovi giochi per console e i grandi classici del gaming sui TV OLED LG, tra cui il primo schermo da 42” pieghevole al mondo: il nuovissimo LG OLED Flex. Con oltre 20 livelli di curvatura e una serie di funzioni e impostazioni pensate appositamente per il gaming, LG OLED Flex consente di personalizzare la configurazione di gioco in maniera del tutto nuova.

Lazona Lifestyle dello stand LG ospita un'ampia gamma di prodotti e servizi che possono essere personalizzati per soddisfare qualsiasi gusto o preferenza. Tra questi vi sono i raffinati TV lifestyle della LG OLED Objet Collection e le soluzioni audio, come l'inconfondibile altoparlante wireless LG XBOOM 360, che saranno esposti in un allestimento realizzato con gli esclusivi pezzi d’arredo e accessori per la casa del marchio lifestyle olandese Moooi.

I visitatori dello stand potranno scoprire anche le soluzioni per la cura delle scarpe, LG Styler ShoeCase e ShoeCare, il nuovo modello di LG WashTower, e LG Aero Furniture, il purificatore d'aria "table-type" ad alte prestazioni che diventa anche un elemento d’arredo. Infine, laErgo Monitor Workstation ospiterà i monitor della linea Ergo che migliorano l'ergonomia e la produttività mentre la zona UltraGear Gaming Monitor Play accoglierà la collezione di monitor gaming della linea LG UltraGear.

Per vivere l'esperienza "Life, Reimagined" basta visitare lo stand LG di IFA 2022 dal 2 al 6 settembre (Hall 18, Mess Berlin).

Chi non potrà partecipare di persona alla fiera potrà comunque esplorare lo stand LG attraverso il video dedicato che sarà caricato sul canale YouTube di LG Global ( www.youtube.com/GlobalLG ).

