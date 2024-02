Need for Speed festeggia i suoi 30

Un altro anno di live service per Unbound

Per celebrare il 30° anniversario dell'iconico franchise Need for Speed (NFS), NFS Unbound inizierà presto un altro anno di live service, offrendo ai fan nuovi ed entusiasmanti contenuti, miglioramenti e la possibilità di plasmare il futuro della serie. Nei prossimi 12 mesi il team si impegna a rilasciare quattro nuovi volumi di contenuti, con aggiornamenti a tema, nuove modalità, eventi, sfide, gradi, veicoli e nuove opportunità di progressione.





A partire dal Volume 6, ogni volume includerà uno Speed Pass che comprende 45 livelli di contenuti gratuiti e un Premium Speed Pass con 30 livelli extra a pagamento di oggetti premium. Nell'ambito dello Speed Pass saranno introdotte anche due nuove auto completamente personalizzabili e altri contenuti customizzabili. In questi aggiornamenti, il team di NFS si concentrerà anche sulla correzione dei bug e sui miglioramenti più richiesti.







In questo secondo anno di live service, NFS Unbound si impegna a offrire ai suoi fan un'esperienza NFS senza precedenti. Il team sta adottando un approccio di miglioramento continuo, cercando di modificare l'esperienza di gioco nel corso dell'anno sulla base del feedback dei giocatori.