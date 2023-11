Tornate in pista con i Pacchetti Need for Speed Unbound Catch-Up

Racers: tornate a correre, riempite il vostro garage e andate in strada con stile. Need for Speed Unbound offre ora il Volume 3 e il Volume 4 come Pacchetti Catch-up su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App e Steam.

I giocatori che li hanno mancati possono ora ottenere le corse e gli oggetti inclusi nei volumi precedenti. La leggendaria Dodge SRT Viper 2014 e la Ford Mustang GT 2015 sono in palio nel pacchetto Volume 3, mentre la Porsche 911 personalizzata e la Lotus Exige S (2006) sono disponibili nel pacchetto Volume 4. Ciascun pacchetto include anche tutti i 74 cosmetici e le personalizzazioni del rispettivo volume, tra cui cerchioni, illuminazioni underglow, decalcomanie, abbigliamento dei personaggi, pose, banner art e molto altro ancora.

Di seguito è riportato un elenco di tutti gli entusiasmanti contenuti inclusi in ciascun Pacchetto Catch-Up:

Need for Speed™ Unbound - Pacchetto Catch-up Volume.3 a $9.99 Contiene: 1 x leggendaria Dodge SRT Viper 2014

1 x leggendaria 2015 Ford Mustang GT 5 x cerchioni 1 x cornice per targa 8 x illuminazioni underglow 1 x sfondi per targa 3 x clacson 9 x decalcomanie 14 x abbigliamento personaggi 7 x pacchetto Sig Style 2 x audio Sig Style 3 x Banner Art 10 x Banner Sticker 6 x Banner Audio 5 x Pose

Need for Speed™ Unbound - Pacchetto Catch-up Volume.4 a $9.99 Contiene: 1 x Porsche 911 Legendary Custom 1 x leggendaria Custom Lotus Exige S (2006) 5 x cerchioni 1 x cornice per targa 11 x illuminazioni underglow 1 x sfondi per targa 3 x clacson 6 x decalcomanie 14 x abbigliamento personaggi 5 x Pacchetto Sig Style 2 x Audio Sig Style 5 x Banner Art 10 x Banner Sticker 6 x Banner Audio 5 x Pose

Need for Speed Unbound è sviluppato per le tecnologie di nuova generazione e offre per la prima volta una risoluzione 4K a 60 FPS. I pacchetti Catch-Up Volume 3 e 4 sono ora disponibili per il download immediato. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di Need for Speed Unbound!

