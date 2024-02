Need For Speed Unbound presenta il Volume 6

Volume 6 è

il primo di quattro live service aggiuntivi.

Nuovo PVP dedicato, Speed Pass, il ritorno dell'Audi con tre auto completamente personalizzabili e un viaggio nel viale dei ricordi

Nell'ambito del nostro impegno per il live service di Need for Speed Unbound, stiamo rendendo più facile per i fan storici delle corse lanciarsi direttamente nella competizione con la presentazione del Volume 6, il primo dei quattro nuovi live service in arrivo quest'anno su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, tramite EA App e Steam.

Need for Speed Unbound continua a consolidare l'esperienza di NFS, per la prima volta in un unico spazio. Il Volume 6 introduce una modalità PvP dedicata, ora accessibile immediatamente dal garage multigiocatore, che consente ai piloti di lanciarsi subito nella competizione con 25 nuove gare PvP, disponibili sia nella modalità omonima che in Free Roam. Con tre playlist settimanali a rotazione ci sarà sempre una novità, per rispondere alle richieste di ogni appassionato. Il Volume 6 vede anche il grande ritorno di Audi con il debutto dell'elegante e potente RS 6 Avant (2020) insieme alla R8 Coupé (2019) e alla S5 Sportback (2017), completamente personalizzabili, tutte con body kit unici, livree personalizzate, handling e audio distinti.

I giocatori possono ora guadagnare il loro status su strada sia in singolo che in multiplayer con il nuovo sistema di classifiche e completare uno Speed Pass rivisto con un Premium Pass opzionale, che garantisce l'accesso a oggetti esclusivi**. Per celebrare i 30 anni di Need for Speed, i fan storici potranno tornare indietro nel tempo con l'Audi R8 Coupé '19 personalizzata di Darius, una versione aggiornata del suo bolide NFS Carbon. Le sfide a tema NFS Legends nella playlist settimanale iniziano inoltre con un cenno al luogo in cui tutto è iniziato, mostrando l'iconica Ferrari Testarossa Coupé (1984) come tributo alla Ferrari originale inclusa nel Need for Speed classico del 1994.

L'emozionante contenuto di Need for Speed Unbound Volume 6 include:

MODALITÀ PVP DEDICATA

La modalità PVP è la porta d'accesso diretta al cuore dell'azione in gara, accessibile ore dal garage multigiocatore, con 25 nuove gare disponibili sia nella modalità dedicata sia in Free Roam, tramite la funzione Open Playlists.

PLAYLIST SETTIMANALI PVP

Ogni settimana, tre playlist selezionate a rotazione, oltre all'opzione Quick Race, soddisfano ogni richiesta di stili e preferenze di gara diversi. I corridori partecipanti possono guadagnare XP potenziati. In queste opzioni a rotazione, abbiamo introdotto playlist tematiche incentrate su Audi e "NFS Legends", oltre a livelli di prestazioni, tra cui quattro nuove playlist S+ Tier. Che ci si impegni nella modalità PVP dedicata o nelle playlist aperte in Free Roam, si avrà sempre accesso a una competizione più intensa.

AUDI

Audi fa la sua entrata in scena con il ritorno di Audi R8 Coupé (2019) e S5 Sportback (2017), insieme al debutto in franchising di Audi RS 6 Avant (2020). Ogni modello è completamente personalizzabile con diversi body kit e audio dei motori unici, che aumentano il realismo. I giocatori possono anche sbloccare una versione Personalizzata Rara di ogni modello attraverso il Premium Speed Pass.

SISTEMA DI RANGO

Il sistema "Rank" è un nuovo modo di guadagnare rispetto e di mostrare la propria bravura quando i piloti giocano in singolo o in multiplayer per scalare i livelli. Ogni Rank Division appena conquistata sblocca una decalcomania, una cornice per lo stendardo e un titolo per lo stendardo (una funzione di personalizzazione introdotta nel Volume 6), trasformando ogni avanzamento in un segno visibile di onore e abilità.

CONTENUTO NFS LEGENDS

Il nuovo contenuto "NFS Legends" è il luogo in cui la storia incontra il futuro. Il Volume 6 incendia l'eredità di NFS introducendo l'Audi R8 Coupé '19 personalizzata di Darius nel Premium Speed Pass e la famosa Ferrari Testarossa Coupé (1984) come omaggio alla Ferrari del primo e classico The Need for Speed.

PASSAGGIO DI VELOCITÀ

Il nuovo Speed Pass è ricco di contenuti per la personalizzazione in 45 livelli di sblocco, tra cui Audi R8 Coupé e S5 Sportback con diversi body kit. Ci sono anche XP Boost sbloccabili che accelerano la progressione del Rank e dello Speed Pass.

AUTO: Audi R8 Coupé (2019)

AUTO: Audi S5 Sportback (2017)

CARROZZERIA: R8 e S5

PERSONAGGIO SKIN DEL RIVAL RACER PER MULTIGIOCATORE: Ross, Justicia, e Youmna

CARATTERISTICHE BANNER: Titoli Banner

E ancora, 45 livelli totali da sbloccare

ABBONAMENTO VELOCITÀ PREMIUM

Il Premium Speed Pass è il nuovo e unico biglietto per i contenuti premium nell'ambito del servizio live di NFS Unbound. Il Premium Speed Pass del Volume 6 garantisce immediatamente l’accesso alla nuova Audi RS 6 Avant (2020) e ai suoi body kit, oltre alle tre versioni Rare Custom. I giocatori possono inoltre sbloccare Rydell come skin del personaggio giocabile in multiplayer, cosmetici Infinity, nuove opzioni VFX e SFX e altro ancora.

AUTO: Audi RS 6 Avant (2020)

BODYKIT: RS 6

NUOVA PERSONALIZZAZIONE: NFS Legends - Custom R8 Coupé (2019) di Darius

NUOVA PERSONALIZZAZIONE: NEXTECH Tourenwagen - Custom S5 Sportback (2017)

NUOVA PERSONALIZZAZIONE: "Michèle" - Custom RS 6 Avant (2020)

PERSONAGGIO DELLA PELLE PER MULTIGIOCATORE: Rydell

COSMETICI: Cerchi e piastre Infinity

COSMETICI: Proiezioni auto

Non solo: 30 livelli aggiuntivi in totale nel Premium Speed Pass

Need for Speed ™ Unbound è sviluppato per le tecnologie di nuova generazione e offre per la prima volta una risoluzione 4K a 60 FPS. I pacchetti Catch-Up Volume 3 e 4 sono ora disponibili per il download immediato. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di Need for Speed Unbound!